Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινά πλήγματα που είχαν στόχο δύο κτίρια στον δήμο της Ναμπάτια, σημαντικής πόλης στον νότιο Λίβανο, ενώ μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνεται ο τοπικός δήμαρχος, όπως ανακοίνωσαν το λιβανικό υπουργείο Υγείας και αξιωματούχος της περιοχής.

Το πρωί, η ισραηλινή αεροπορία εξαπέλυσε «11 πλήγματα κατά της Ναμπάτια και των περιχώρων της», που θεωρούνται προπύργιο της Χεζμπολάχ και του συμμάχου της, του κινήματος Αμάλ, όπως δήλωσε η επικεφαλής της περιφέρειας Χοουάιντα Τουρκ.

Τουλάχιστον δύο κτίρια του δήμου χτυπήθηκαν, καθώς και ένα γειτονικό ιατρικό κέντρο, όπως δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τουρκ και ένας αξιωματούχος των διασωστών της Χεζμπολάχ.

Ο δήμαρχος Αχμάντ Χαλίλ, που βρισκόταν στον δήμο μαζί με άλλους αξιωματούχους για συνεδρίαση της τοπικής επιτροπής αντιμετώπισης κρίσεων, περιλαμβάνεται στους νεκρούς, δήλωσε η Τουρκ, κάνοντας λόγο για «μακελειό»

Επίσης, σκοτώθηκαν «δύο γιατροί» από γειτονικό κέντρο υγείας, σύμφωνα με τον επικεφαλής των διασωστών της Χεζμπολάχ.

Εικόνες που μετέδωσε το AFPTV δείχνουν στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη.

Από τότε που η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ εισήλθαν σε ανοικτό πόλεμο στις 23 Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον 1.356 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων στοιχείων.

Από στεριά και θάλασσα τα ισραηλινά χτυπήματα

Το Ισραήλ συνεχίζει να χτυπά από στεριά και θάλασσα συνεχίζει στόχους της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό έχει πλήξει δεκάδες στόχους της Χεζμπολάχ για την υποστήριξη της 146ης Μεραρχίας στο δυτικό τομέα του νότιου Λιβάνου, ανέφεραν νωρίτερα σε ανακοίνωσή τους, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF).

Οι στόχοι σύμφωνα με τους IDF περιλαμβάνουν εκτοξευτές ρουκετών, στρατιωτικές θέσεις και εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων της Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, οι IDF ανακοίνωσαν πως έπληξαν δεκάδες στόχους της Χεζμπολάχ στην περιοχή Nabatieh και διέλυσαν υπόγεια υποδομή που χρησιμοποιείται από τις δυνάμεις Radwan της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

«Τα στρατεύματα των IDF συνεχίζουν την περιορισμένη, τοπική και στοχευμένη επιχειρησιακή δραστηριότητα κατά της τρομοκρατικής υποδομής της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Τις τελευταίες ημέρες, τα στρατεύματα εντόπισαν και πραγματοποίησαν στοχευμένες επιδρομές σε ένα μεγάλο δίκτυο υπόγειων υποδομών και φρεατίων σηράγγων που περιελάμβαναν χώρους διαβίωσης και οπλοστάσιο», αναφέρεται στην ανακοίνωσή τους.

Σύμφωνα με τους IDF «αυτή η υποδομή προοριζόταν για να βοηθήσει τις δυνάμεις του Ραντβάν ως μέρος του σχεδίου της Χεζμπολάχ ''Κατακτήστε τη Γαλιλαία''».

Όπως εξηγούν το δίκτυο σήραγγας ήταν ενσωματωμένο στην καρδιά μιας πόλης, κάτω από τα σπίτια λιβανέζων πολιτών «που χρησιμοποιήθηκαν από τρομοκράτες της Χεζμπολάχ, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν τις μη στρατιωτικές υποδομές στο νότιο Λίβανο. Σήμερα το πρωί (Τετάρτη), το δίκτυο της σήραγγας εξαρθρώθηκε από στρατεύματα του IDF».

Νωρίτερα σήμερα, έπληξαν δεκάδες στόχους της Χεζμπολάχ στην περιοχή Nabatieh στο νότιο Λίβανο.

