Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας - αλλά πρέπει να ξέρει πού βρίσκεται με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Ρωσία απλώς λέει ψέματα στον Τραμπ», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του την Τετάρτη στο δίκτυο Axel Springer Global Reporters, του οποίου το POLITICO είναι μέλος. «Οι περισσότεροι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμμερίζονται την άποψή μου και ελπίζω πολύ ότι η Αμερική το βλέπει και το καταλαβαίνει αυτό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα».

Ο μοχλός πίεσης για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκεται στη μεριά του Τραμπ, δήλωσε ο Ζελένσκι, επειδή «ο Πούτιν δεν καταλαβαίνει τίποτα άλλο παρά μόνο τη δύναμη, και η Αμερική έχει αυτή τη δύναμη».

Αναφερόμενος στον Τραμπ, ο Ζελένσκι είπε: «Το πόσο ισχυρό θα είναι το πακέτο κυρώσεων εξαρτάται από τον ίδιο. Η ταχύτητα με την οποία θα ληφθούν οι αποφάσεις εξαρτάται από αυτόν».

Από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, δεν έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ασκήσει πίεση στον Πούτιν, αλλά αντιθέτως διαπληκτίστηκε με τον Ζελένσκι, με αποκορύφωμα την περιβόητη ένταση στο Οβάλ Γραφείο στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ερωτηθείς σχετικά με το περιστατικό, ο Ζελένσκι είπε σαρκαστικά: «Δεν νομίζω ότι μας έφερε πιο κοντά». Και πρόσθεσε: «Αλλά αυτό ανήκει στο παρελθόν. Και σήμερα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι η επόμενη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο θα είναι επιτυχής και για τις δύο χώρες».

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία επανέλαβαν τον «εποικοδομητικό» διάλογο, συμπεριλαμβανομένης μιας κατ' ιδίαν συνομιλίας μεταξύ των προέδρων στο Βατικανό τον Απρίλιο, η οποία ήταν «φιλική», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη να αποφέρουν ελάχιστα αποτελέσματα και τη Ρωσία να συνεχίζει το μπαράζ επιθέσεων εναντίον της Ουκρανίας, ο Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον Πούτιν και αμφιβολίες για την προθυμία της Μόσχας να συνάψει ειρήνη. Αλλά μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ συνέκρινε την Ουκρανία και τη Ρωσία με δύο τσακωμένα παιδιά και υποστήριξε ότι εξετάζει το ζήτημα για την προθεσμία για την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων στη Μόσχα.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι ο Τραμπ αλλάζει γνώμη κάθε μέρα ανάλογα με το με ποιον έχει μιλήσει στο τηλέφωνο, ο Ζελένσκι απάντησε: «Δεν ξέρω». Αλλά πρόσθεσε: «Ο Τραμπ βλέπει ότι η ρωσική πλευρά δεν είναι ειλικρινής σχετικά με τον πόλεμο. Η Ρωσία δεν είναι ειλικρινής».

Αν και αναγνώρισε τις πρόσφατες ρωσικές προελάσεις στο μέτωπο, ο Ζελένσκι επέμεινε ότι η Μόσχα δεν έχει επιτύχει τους στόχους της στον πόλεμο και σιγά-σιγά «αιμορραγεί». Ο Πούτιν γνωρίζει ότι η ρωσική οικονομία υποφέρει και προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, δήλωσε ο Ζελένσκι. Οι αυστηρότερες κυρώσεις θα εξαντλήσουν περαιτέρω το ρωσικό οπλοστάσιο, είπε, οδηγώντας σε λιγότερες επιθέσεις στην Ουκρανία.

Η Ρωσία μπορεί να κερδίσει μόνο αν οι δυτικοί εταίροι εγκαταλείψουν την Ουκρανία, δήλωσε ο Ζελένσκι - μια αμερικανική απόσυρση θα ήταν ένα «τέλειο σενάριο» για τον Πούτιν.

Στο τέλος της συνέντευξης, όταν ρωτήθηκε πόσο συχνά έχει αμφιβολίες, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι ακόμη και ο Ουίνστον Τσόρτσιλ βίωσε στιγμές απόγνωσης όταν πολεμούσε τους Ναζί στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. «Δεν έχω λιγότερες αμφιβολίες από οποιονδήποτε άλλον στην Ουκρανία. Αλλά η διαφορά είναι ότι εγώ είμαι ο πρόεδρος», δήλωσε. «Επομένως, μέχρι το τέλος του πολέμου, δεν θα δείξω ποτέ στιγμές αδυναμίας. Και δεν θα μοιραστώ ποτέ τις σκοτεινές μου μέρες με κανέναν».

