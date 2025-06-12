Ο επίσημος ρόλος του Ίλον Μασκ στην κυβέρνηση Tραμπ έληξε πρόσφατα. Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι δεν θα λυπηθούν για αυτό, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας κοινής γνώμης του Πανεπιστημίου Quinnipiac.

Ενώ η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων εξακολουθεί να έχει ευνοϊκή άποψη για τον Μασκ, ο αριθμός αυτός έπεσε στο 62% στη δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, από 78% τον Μάρτιο, σύμφωνα με το Quinnipiac.

Συνολικά, η δημοσκόπηση του Quinnipiac διαπίστωσε ότι το 30% των αυτοπροσδιοριζόμενων ψηφοφόρων που ερωτήθηκαν στις ΗΠΑ έχουν θετική γνώμη για τον Mασκ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση από τις 5 έως τις 9 Ιουνίου.

Οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι παραμένουν βαθιά διχασμένοι ως προς τις απόψεις τους για τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου, ο οποίος συνέβαλε με σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια στο να προωθήσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πίσω στον Λευκό Οίκο.

Μόνο το 3% των Δημοκρατικών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι έχουν ευνοϊκή άποψη για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla

Η κόντρα Μασκ - Τραμπ

Ο Μασκ και ο Τραμπ είχαν μια σκληρή δημόσια διαμάχη την περασμένη εβδομάδα που ξεκίνησε με την αποδοκιμασία του Μασκ για το νομοσχέδιο του προέδρου για τις δαπάνες και κλιμακώθηκε σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο λέξεων που διαδραματίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνει το CNBC.

Ο Μασκ δήλωσε την Τετάρτη ότι μετάνιωσε για ορισμένες από τις αναρτήσεις που έκανε για τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι «το παρατράβηξαν».

Ακόμα και μετά τη διολίσθηση της δημοτικότητάς του, ο Μασκ εξακολουθεί να είναι δημοφιλής μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων.

Μεταξύ των Ρεπουμπλικανών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση στις αρχές Ιουνίου, το 80% αξιολόγησε το έργο του Mασκ ως εξαιρετικό ή καλό, ενώ το 13% δήλωσε ότι δεν ήταν τόσο καλό ή κακό. Στη δημοσκόπηση του Μαρτίου, το 82% των Ρεπουμπλικάνων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι θεωρεί ότι ο Musk βοηθά τη χώρα.

