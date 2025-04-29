Ζελένσκι: Η Ρωσία ετοιμάζει κάτι στη Λευκορωσία με πρόσχημα τις στρατιωτικές ασκήσεις

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ρωσία ετοιμάζει κάτι στη Λευκορωσία το καλοκαίρι, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τη Λευκορωσία.

«Αυτό το καλοκαίρι η Ρωσία ετοιμάζει κάτι εκεί, υπό το πρόσχημα των στρατιωτικών γυμνασίων», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής στη Βαρσοβία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ή αποδείξεις που να στηρίζουν την τοποθέτησή του.

Η Ρωσία και η Λευκορωσία έχουν ανακοινώσει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις για τον Σεπτέμβριο.

Σε νέες δηλώσεις του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε να μη «χαριστεί» κανένα έδαφος στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, καθώς η Ουάσινγκτον φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο αναγνώρισης της ρωσικής κυριαρχίας ουκρανικών περιοχών που κατέλαβε η Μόσχα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, προτάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ για την ειρηνευτική διευθέτηση του πολέμου περιλαμβάνουν αναγνώριση de jure από τις ΗΠΑ του ελέγχου της Ρωσίας στην Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο την οποία κατέλαβε και προσάρτησε η Μόσχα το 2014, συν την de facto αναγνώριση σε περιοχές της νότιας και ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχουν οι δυνάμεις της Μόσχας.

«Όλοι θέλουμε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει με δίκαιο τρόπο, χωρίς δώρα στον Πούτιν, και ειδικά όχι εδάφη», δήλωσε ο Ζελένσκι σε μια περιφερειακή σύνοδο κορυφής.

Η Ρωσία κατέχει εν μέρει τέσσερις επαρχίες στη νότια και ανατολική Ουκρανία · το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα, τις οποίες προσάρτησε μονομερώς το 2022 με δημοψηφίσματα, που καταδικάστηκαν από το Κίεβο και τη Δύση ως δημοψηφίσματα παρωδία.

Το 2014 η Μόσχα προσάρτησε επίσης μονομερώς με αντίστοιχο δημοψήφισμα την ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, μετά από επέμβαση στρατιωτικών ειδικών της δυνάμεων.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι η διεθνής αναγνώριση αυτών των προσαρτήσεων αποτελεί «επιβεβλημένη» προϋπόθεση για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, που ξεκίνησε το 2022.

Ο Ζελένσκι δηλώνει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο ρωσικής αναγνώρισης είναι μη αποδεκτό για το Κίεβο.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι η θέση του Ουκρανού ηγέτη επί του ζητήματος αυτού μπορεί να αλλάξει.

Σημειώνεται ότι οι τελευταίες δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου απηχούν τις όλο και αυξανόμενες φωνές που κάνουν λόγο για ενίσχυση της ρωσικής επιθετικότητας.

Το κλίμα έρχεται να πυροδοτήσουν νέες απειλές που ε εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος είπε ότι τα νεότερα μέλη του ΝΑΤΟ αποτελούν πλέον δυνητικούς στόχους για τη Μόσχα και διατρέχουν κίνδυνο «πιθανών επιθέσεων εκδίκησης» με χρήση πυρηνικών όπλων σε περίπτωση σύγκρουσης, σύμφωνα με δημοσίευμα του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων TASS.

Ο Μεντβέντεφ, ο οποίος είναι ένα από τα πιο «ένθερμα αντιδυτικά γεράκια της Ρωσίας», φαίνεται να αναφέρεται στη Σουηδία και τη Φινλανδία, τις δύο τελευταίες χώρες που εντάχθηκαν στη δυτική στρατιωτική συμμαχία.

Η απάντηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη δυτική αρχή της «ειρήνης μέσω της δύναμης» μπορεί να είναι μόνο «ειρήνη μέσω του φόβου», αφού «ο φόβος εξακολουθεί να λειτουργεί», είπε ο Μεντβέντεφ. Ο Τραμπ ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη και το ίδιο το Κίεβο φέρουν ευθύνη για τη σύγκρουση στην Ουκρανία, είπε.

Η «ειδική επιχείρηση» (Πόλεμος στην Ουκρανία) πρέπει να ολοκληρωθεί με νίκη για τη Ρωσική Ομοσπονδία και το καθεστώς του Κιέβου πρέπει να καταστραφεί, διεμήνυσε ο Μεντβέντεφ.

Ενώ η ειδική επιχείρηση συνεχίζεται, ο νόμιμος στόχος της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν είναι μόνο οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και οι ξένοι μισθοφόροι, ξεκαθάρισε ο Ρώσος αξιωματούχος.

Το «αγγλοσαξονικό πλήθος» ευθύνεται για την τρέχουσα κρίση στον κόσμο και η Ρωσία, εμπιστευόμενη σε αυτό, ήταν κοντόφθαλμη για μεγάλο χρονικό διάστημα, τόνισε.

Ο Μεντβέντεφ πρότεινε τη δημιουργία ενός διεθνούς δικαστηρίου μετά το τέλος της σύγκρουσης στην Ουκρανία, τη «Νυρεμβέργη 2.0», αναφορά στη δίκη κατά των υψηλόβαθμων αξιωματούχων των Ναζί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.