Η AstraZeneca δήλωσε ότι μεταφέρει στις ΗΠΑ την παραγωγή ορισμένων φαρμάκων που πωλούνται στις ΗΠΑ από την Ευρώπη για να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο των εμπορικών δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Σημειώνεται πως η φαρμακευτική εταιρεία ανέφερε υψηλότερες πωλήσεις και κέρδη για το πρώτο τρίμηνο. Ωστόσο, η εταιρεία επανέλαβε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η υπόλοιπη Ευρώπη κινδύνευαν να έχουν απώλειες από τις ΗΠΑ και την Κίνα, εκτός εάν υπήρχε αύξηση στις δαπάνες για νέα φάρμακα, όπως μεταδίδει ο Guardian. Ο Pascal Soriot, διευθύνων σύμβουλος της AstraZeneca, προειδοποίησε ότι οι καλά αμειβόμενες προηγμένες θέσεις εργασίας στον τομέα της παραγωγής και της έρευνας θα μπορούσαν να μετακινηθούν στις ΗΠΑ μακροπρόθεσμα.

Ενώ η βιομηχανία κρατά την ανάσα της σε περίπτωση επιβολής δασμών των ΗΠΑ στον φαρμακευτικό τομέα, ο οποίος έχει απαλλαγεί σε μεγάλο βαθμό από δασμούς βάσει συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου του 1995 με στόχο τη διατήρηση των φαρμάκων σε προσιτές τιμές, ο διευθύνων σύμβουλος της AstraZeneca είπε ότι ο αντίκτυπος στην AstraZeneca θα ήταν περιορισμένος.

Εάν επιβάλλονταν δασμοί στο εύρος που ανακοινώθηκε στις εισαγωγές στις ΗΠΑ από άλλες βιομηχανίες από την Ευρώπη, η φαρμακοβιομηχανία θα μπορούσε και πάλι να πετύχει τους στόχους της φέτος, καθώς έχει δημιουργήσει αποθέματα στις ΗΠΑ, όπως δήλωσε ο ίδιος. Τα περισσότερα από τα φάρμακα που πωλούνται από την AstraZeneca στις ΗΠΑ παράγονται ήδη στη χώρα, σε 11 τοποθεσίες.

«Εισάγουμε μια μειοψηφία φαρμάκων που πωλούνται στις ΗΠΑ από την Ευρώπη», είπε ο Soriot στους δημοσιογράφους σημειώνοντας ωστόσο πως ήδη έχει ξεκινήσει η μεταφορά της παραγωγής αυτών των προϊόντων στις ΗΠΑ. «Αυτό δεν επηρεάζει το Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε ο διευθύνων σύμβουλος της AstraZeneca.

Ο ίδιος είπε ότι η AstraZeneca είχε την ευελιξία να μετακινήσει την παραγωγή προϊόντων, επειδή η συντριπτική πλειονότητα των προϊόντων της έχει συμφωνίες διπλής προμήθειας, καλύπτοντας τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, ενώ η Κίνα έχει «σε μεγάλο βαθμό αυτάρκη προσφορά».

