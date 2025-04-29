Σε μια ιστορική απόφαση την Τρίτη το Ανώτατο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε το αμφιλεγόμενο πρόγραμμα «χρυσών διαβατηρίων» της Μάλτας, το οποίο ουσιαστικά επέτρεπε την αγορά ιθαγένειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κινηθεί νομικά κατά της Μάλτας το 2022 για το εν λόγω σχέδιο, το οποίο παρείχε σε ξένους υπηκόους μαλτέζικο και κατ’ επέκταση ευρωπαϊκό διαβατήριο, με αντάλλαγμα εφάπαξ επένδυση τουλάχιστον 600.000 ευρώ και διαμονή στη Μάλτα.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε την Τρίτη ότι το πρόγραμμα ισοδυναμεί με «εμπορευματοποίηση» της ιθαγένειας, παραβιάζει την «καλή πίστη» και την «αμοιβαία εμπιστοσύνη» μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ και «αντιβαίνει στο δίκαιο της ΕΕ».

Αν και η Μάλτα είχε αναστείλει το πρόγραμμα για Ρώσους και Λευκορώσους πολίτες μετά την εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, στους δικαιούχους πριν τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση περιλαμβάνονται Ρώσοι επιχειρηματίες που έχουν υποστεί κυρώσεις.

Η κυβέρνηση της Μάλτας δήλωσε ότι θα συμμορφωθεί με την απόφαση της Τρίτης και θα επικαιροποιήσει τη νομοθεσία της αναλόγως, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Όπως πάντα, η κυβέρνηση της Μάλτας σέβεται τις αποφάσεις των δικαστηρίων», ανέφερε σε δήλωσή της η κυβέρνηση. «Αυτή τη στιγμή μελετώνται λεπτομερώς οι νομικές συνέπειες της απόφασης, ώστε το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ιθαγένεια να ευθυγραμμιστεί με τις αρχές που καθορίστηκαν στην απόφαση».

Η κυβέρνηση της Μάλτας πρόσθεσε ότι οι ήδη δικαιούχοι του προγράμματος δεν θα επηρεαστούν και ανέφερε ότι το πρόγραμμα έχει αποφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαιρέτισε την απόφαση. «Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια δεν είναι προς πώληση», δήλωσε την Τρίτη. «Αναμένουμε από τη Μάλτα να συμμορφωθεί με την απόφαση και να την εφαρμόσει αναλόγως».

Ο ίδιος κάλεσε, επίσης, όλα τα παρόμοια προγράμματα στην ΕΕ να καταργηθούν. Η Κύπρος και η Βουλγαρία έχουν ήδη σταματήσει τα δικά τους προγράμματα «χρυσών διαβατηρίων», με τη Λευκωσία να ανακαλεί ορισμένα από τα διαβατήρια που είχε χορηγήσει, κυρίως σε Ρώσους πολίτες.

Η απόφαση του δικαστηρίου χαιρετίστηκε και από μη κυβερνητικές οργανώσεις. «Η σημερινή απόφαση επιβεβαιώνει ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εμπορευματοποιούν την ιθαγένεια της ΕΕ και να λειτουργούν απερίσκεπτα προγράμματα “χρυσών διαβατηρίων”», δήλωσε η Μαΐρα Μαρτίνι, διευθύνουσα σύμβουλος της Transparency International.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Μάλτας, Τζόζεφ Μουσκάτ, ο οποίος εισήγαγε το πρόγραμμα το 2014, χαρακτήρισε την απόφαση της Τρίτης πολιτικά υποκινούμενη και κατηγόρησε την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ότι «δρά ενάντια στη χώρα μας», σε ανάρτησή του στο Facebook. Ο Μουσκάτ διώκεται σήμερα στη Μάλτα για υπόθεση διαφθοράς.



Πηγή: skai.gr

