Στάση αναμονής τηρεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μέχρι να δει τα δείγματα γραφής του νέου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά τον τερματισμό των πολέμων, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του σχετικά με την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνομιλία που είχε στην πτήση της επιστροφής του από τη Βραζιλία, όπου μετέβη για τη Σύνοδο Κορυφής των G20, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι από τη νέα αμερικανική κυβέρνηση αναμένει τον τερματισμό της αμερικανικής υποστήριξης προς τους Κούρδους της Συρίας.

«Δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε τις σχέσεις μας πάνω σε προκαταλήψεις. Σε αυτό το σημείο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και ευαίσθητοι. Όσο και αν λέει ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ότι θα τερματίσει τους πολέμους, είναι πολύ νωρίς να κάνουμε κάποιο σχόλιο σχετικά με τη νέα εποχή. Θα δούμε πώς θα είναι η στάση και η συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής απέναντι στη Μέση Ανατολή στην εποχή Τραμπ όταν ο νέος πρόεδρος αναλάβει τα καθήκοντά του. Εμείς, και στη νέα περίοδο, θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ στο πλαίσιο των συμφερόντων της χώρας μας» δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Σχολιάζοντας τα πρόσωπα που ανακοινώθηκαν ότι θα λάβουν νευραλγικές θέσεις στη νέα αμερικανική κυβέρνηση, τα οποία θεωρούνται ότι είναι «μη φιλικά προς την Τουρκία», ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε: «Ασφαλώς και αναλύουμε ποιοι είναι στο υπουργικό συμβούλιο του κ. Τραμπ και τις προσεγγίσεις τους και κάνουμε τις προετοιμασίες μας αναλόγως. Για εμάς δεν είναι αδιάφορο το τι έλεγαν και τι σκέφτονταν οι άνθρωποι πριν έρθουν στην εξουσία».

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ακόμα πως ενεργώντας με την προσέγγιση περί τερματισμού των πολέμων, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να δημιουργήσουν ένα νέο κλίμα για τον ειρηνικό τερματισμό των συγκρούσεων και στην περιοχή μας. «Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα γίνουμε μάρτυρες σε εξελίξεις που θα συνάδουν με τις θετικές μας προσδοκίες. Η δική μας στάση μας απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, το πρόβλημα του Ισραήλ και γενικότερα τη Μέση Ανατολή είναι ξεκάθαρη. Έχουμε ήδη μοιραστεί μαζί τους (σ.σ. με τον Ντόναλντ Τραμπ) τη γνώμη μας και την αποφασιστικότητά μας να τερματίσουμε τον πόλεμο στην περιοχή στο πλαίσιο της τηλεφωνικής διπλωματίας και θα το επαναλάβουμε» σημείωσε.

Η παρουσία των ελεγχόμενων από τους Κούρδους Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) και της κουρδικής παράταξης ΡYD στη βόρεια Συρία θεωρείται απειλή για την Τουρκία, καθώς τη συνδέουν με την τρομοκρατία και το ΡΚΚ που δρα κατά της Τουρκίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν με τη στρατιωτική τους παρουσία στη Συρία τους Κούρδους, στάση που χαρακτηρίζεται εχθρική από την Αγκυρα, η οποία ζητά την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από τη γειτονική της χώρα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σχετικά με το θέμα αυτό ότι η Τουρκία είναι αποφασισμένη να καταστήσει το ζήτημα της τρομοκρατίας παρελθόν. « Έχουμε μεταφέρει σε όλους τους συνομιλητές μας μέχρι στιγμής το πόσο ξεκάθαροι και αποφασισμένοι είμαστε σε αυτό το θέμα. Αυτή την προσέγγιση και τον στόχο μας θα τα εξηγήσουμε με σαφήνεια και στους νέους συνομιλητές μας» στην Ουάσιγκτον, συμπλήρωσε, τονίζοντας πώς η Τουρκία είναι έτοιμη «για τη νέα κατάσταση που θα δημιουργηθεί με την αμερικανική αποχώρηση από τη Συρία» και προσπαθεί να αντιστρέψει την ατμόσφαιρα στη Συρία υπέρ της περιοχής, διεξάγοντας τις απαραίτητες συνομιλίες με τη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.