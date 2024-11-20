Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θα σταματήσει μόνος του», τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, μέσω τηλεδιάσκεψης, σε έκτακτη σύνοδο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 1.000 ημερών από τη ρωσική εισβολή.

«Ο Πούτιν είναι επικεντρωμένος στη νίκη. Δεν θα σταματήσει μόνος του. Όσο περισσότερο χρόνο έχει, τόσο χειροτερεύουν οι συνθήκες», δήλωσε ο Ζελένσκι, χειροκροτούμενος από τους ευρωβουλευτές. Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τους ευρωβουλευτές να μην ξεχάσουν τι μπορεί να πετύχει η ΕΕ όταν είναι ενωμένη και να μετατρέψουν τα λόγια σε πράξεις εμποδίζοντας τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας να συνεχίσει να εξάγει πετρέλαιο και δημεύοντας ρωσικά παγωμένα περιουσιακά στοιχεία στην ΕΕ.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και οι περισσότεροι από τους αρχηγούς των πολιτικών ομάδων, με εξαίρεση την ακροδεξιά ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη», επανέλαβαν τη δέσμευση της ΕΕ να συνεχίσει να «στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί».

Η Ρ. Μέτσολα τόνισε ότι οι οποιεσδήποτε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την Ουκρανία θα πρέπει να περιλαμβάνουν το Κίεβο.

Ο επικεφαλής του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ (Γερμανία) τόνισε ότι για να νικήσει στο πεδίο της μάχης η Ουκρανία, θα πρέπει και οι ευρωπαίοι να δώσουν το πράσινο φως που έδωσε η διοίκηση του Μπάιντεν που επέτρεψε στις ουκρανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν όλα τα όπλα και στο ρωσικό έδαφος. Ο Μ. Βέμπερ κάλεσε τον καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς να προμηθεύσει «τώρα» στην Ουκρανία «τους πυραύλους Taurus που χρειάζεται».

Η επικεφαλής των Φιλελευθέρων (Renew), η Βαλερί Χαγιέρ (Γαλλία) τάχθηκε επίσης υπέρ του να μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ουκρανία τα όπλα που παρέχονται από τη Δύση στο ρωσικό έδαφος.

Πρέπει να δοθεί στην Ουκρανία «ό,τι χρειάζεται», τόνισε από τους Σοσιαλιστές η Ιράτκε Γκαρσία Πέρες (Ισπανία), ενώ από τους Πράσινους η Τέρι Ρέιντκε (Γερμανία) είπε ότι η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να λειτουργήσει ως ηλεκτροσόκ για να πείσει τους Ευρωπαίους να ενισχύσουν τη στρατιωτική τους υποστήριξη στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.