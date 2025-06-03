Κόβει δεσμούς με το Ισραήλ η Μαδρίτη. Το Υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας διέταξε την Τρίτη την αναστολή μιας ισραηλινής άδειας κατασκευής πυραύλων, ακυρώνοντας ουσιαστικά μια σύμβαση ύψους 285 εκατομμυρίων ευρώ για την παράδοση 168 αντιαρματικών συστημάτων Spike LR2 που προορίζονταν για τον Ισπανικό Στρατό και το Σώμα Πεζοναυτών.

Η απόφαση, την οποία επιβεβαίωσαν πηγές του Υπουργείου Άμυνας στο ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Μαδρίτης να «μειώσει στο μηδέν» την τεχνολογική της εξάρτηση από το Ισραήλ λόγω των στρατιωτικών του επιχειρήσεων στη Γάζα.

Το γραφείο της Ισπανίδας υπουργού Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες ανακάλεσε επίσης τη σύμβαση που είχε αρχικά ανατεθεί τον Οκτώβριο του 2023 στην Pap Tecnos, την ισπανική θυγατρική της ισραηλινής Rafael Advanced Defense Systems.

Η αγορά περιελάμβανε 168 μονάδες εκτόξευσης, 1.680 πυραύλους Spike LR2 και πλήρη υλικοτεχνική υποστήριξη. Το εναλλακτικό σύστημα που εξετάζεται είναι το αμερικανικής κατασκευής FGM-148F Javelin, που αναπτύχθηκε από τις Raytheon και Lockheed Martin.

Παρόλο που το υπουργείο είχε προηγουμένως δικαιολογήσει τη σύμβαση λόγω της «απαξίωσης» των τρεχόντων πυραυλικών συστημάτων της Ισπανίας και της τεχνικής ικανότητας της Rafael ως του μοναδικού εξειδικευμένου προμηθευτή, τώρα έχει αλλάξει τη στάση του. Ο πύραυλος Spike LR2, που επαινέθηκε ως ένας από τους καλύτερους στον κόσμο για την καταστροφή αρμάτων μάχης, λέγεται ότι χρησιμοποιήθηκε από το Ισραήλ στην επίθεσή του στη Γάζα, πυροδοτώντας νέα πολιτική διαμάχη.

Η τελευταία κίνηση έρχεται μόλις έξι εβδομάδες αφότου ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ διέταξε το Υπουργείο Εσωτερικών να ακυρώσει μονομερώς μια ξεχωριστή συμφωνία για περισσότερες από 15 εκατομμύρια σφαίρες ισραηλινής κατασκευής.

Την περασμένη εβδομάδα, ο γραμματέας Άμυνας Αμπάρο Βαλκάρσε δήλωσε ότι η Ισπανία αναπτύσσει «σχέδια αποσύνδεσης» για να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει μελλοντική εξάρτηση από την ισραηλινή τεχνολογία.

Τονίζοντας ότι δεν υπήρχαν ενεργές πωλήσεις όπλων με το Ισραήλ, ο Βαλκάρσε αναγνώρισε ότι ορισμένα τρέχοντα προγράμματα εξακολουθούσαν να βασίζονται σε ισραηλινές εταιρείες, γεγονός που οδήγησε σε στρατηγικές εξόδου.

Πηγή: skai.gr

