ΗΠΑ: Απογοήτευση, αλλά όχι έκπληξη από τις ρωσικές απαιτήσεις – Ανέφικτα όσα ζητά η Μόσχα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απογοητεύονται, αλλά δεν εκπλήσσονται από τις απαιτήσεις της Ρωσίας στις ειρηνευτικές συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης αναφέρει ABC News.



Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο τηλεοπτικό δίκτυο ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ αποστασιοποιείται ολοένα και περισσότερο από τις διαπραγματεύσεις».



Σύμφωνα με αυτούς, το υπόμνημα της Μόσχας περιλαμβάνει σημεία που η Ουκρανία και η κυβέρνηση Τραμπ θεωρούν προφανώς ανέφικτα. Στο πλαίσιο αυτό, οι πηγές του ABC κατηγόρησαν τη Μόσχα ότι επιχειρεί να διαταράξει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.



Ο Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά οι απειλές έως στιγμής δεν έχουν υλοποιηθεί.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν αναμένεται να συναντήσει σύντομα τον Ντόναλντ Τραμπ, και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, μία ημέρα μετά από έναν ακόμα γύρο άκαρπων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

«Η αλήθεια είναι ότι κάτι τέτοιο είναι απίθανο να συμβεί στο προσεχές διάστημα», δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax. «Ο πρόεδρος Πούτιν υποστηρίζει τέτοιες επαφές, αλλά πιστεύει ότι πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένες».

Η Τουρκία, η οποία φιλοξένησε τις διαπραγματεύσεις της Δευτέρας στην Κωνσταντινούπολη, πρότεινε μια τριμερή συνάντηση κορυφής μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τραμπ είναι «ανοιχτός»

Πηγή: skai.gr

