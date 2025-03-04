Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε πριν λίγα λεπτά μέσω ανάρτησης στο X ότι είχε παραγωγική συζήτηση με τον αρχηγό του γερμανικού κόμματος CDU Φρίντριχ Μερτς, ωστόσο δεν αναφέρθηκε καθόλου στην παύση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία που έλαβε χώρα σήμερα μετά από σχετική εντολή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα ο Ζελένσκι αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Είχα μια παραγωγική συζήτηση με τον αρχηγό του κόμματος CDU Φρίντριχ Μερτς που κέρδισε τις εκλογές. Συντονίσαμε τις θέσεις μας και εκτιμώ την υποστήριξή του.

Η Ουκρανία εκτιμά ιδιαίτερα τις προσπάθειες της Γερμανίας να αποκαταστήσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια και να προστατεύσει τις ζωές στη χώρα μας. Θυμόμαστε ότι η Γερμανία ηγείται στην προμήθεια συστημάτων αεράμυνας στην Ουκρανία και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση της οικονομικής μας σταθερότητας.

Συμφώνησα με τον Φρίντριχ Μερτς για περαιτέρω συνεργασία και επαφές».

Had a productive conversation with the leader of the CDU party, which won the Bundestag elections, @_FriedrichMerz. We coordinated our positions and I appreciate his support.



Ukraine highly values Germany’s efforts to restore European security and protect lives in our country.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025

Πηγή: skai.gr

