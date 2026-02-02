Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το email μεταξύ Έπσταϊν και Κολόμ φέρει ημερομηνία 24 Νοεμβρίου 2018, πριν από τη σύλληψη του Έπσταϊν το 2019, αλλά αρκετά χρόνια μετά την ευνοϊκή συμφωνία που είχε συνάψει το 2008 με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς.

Ο Λεμέρ, επί χρόνια κεντρική φυσιογνωμία της γαλλικής συντηρητικής πολιτικής και πρώην υποψήφιος για την προεδρία, διδάσκει σήμερα σε πανεπιστήμιο της Λωζάννης.

Ο πρώην υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Γαλλίας, Μπρουνό Λεμέρ, φέρεται να γνωρίστηκε με τον Τζέφρι Έπσταϊν στο σπίτι του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, σύμφωνα με την τελευταία δημοσιοποίηση εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Όπως προκύπτει από ανταλλαγή email μεταξύ του Έπσταϊν και του Ολιβιέ Κολόμ, συνεργάτη του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, ο Λεμέρ φέρεται να οδηγήθηκε σε μία από τις κατοικίες του Έπσταϊν από τον Κολόμ. Στα μηνύματα δεν διευκρινίζεται ποιο από τα σπίτια του Έπσταϊν ήταν ο τόπος της συνάντησης.

Η αλληλογραφία δεν αναφέρει επίσης πότε ακριβώς πραγματοποιήθηκε η φερόμενη συνάντηση. Το σχετικό email μεταξύ Έπσταϊν και Κολόμ φέρει ημερομηνία 24 Νοεμβρίου 2018, πριν από τη σύλληψη του Έπσταϊν το 2019, αλλά αρκετά χρόνια μετά την ευνοϊκή συμφωνία που είχε συνάψει το 2008 με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς στο Μαϊάμι. Ο Έπσταϊν πέθανε το 2019, αυτοκτονώντας ενώ βρισκόταν υπό ομοσπονδιακή κράτηση.

Ο Κολόμ ανέφερε στη σειρά των email ότι συναντάται τακτικά με τον Λεμέρ και τον τότε διευθυντή του γραφείου του, Εμανουέλ Μουλέν. Ο Μουλέν είναι σήμερα διευθυντής του γραφείου του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη στα email ότι ο Μουλέν συναντήθηκε με τον Έπσταϊν, ενώ ο ίδιος δήλωσε στο POLITICO ότι δεν τον έχει γνωρίσει ποτέ.

Ο Λεμέρ, επί χρόνια κεντρική φυσιογνωμία της γαλλικής συντηρητικής πολιτικής και πρώην υποψήφιος για την προεδρία, διδάσκει σήμερα σε πανεπιστήμιο της Λωζάννης. Ενώ εξέταζε το ενδεχόμενο υποψηφιότητας για τις προεδρικές εκλογές του 2027, η φήμη του έχει πληγεί σημαντικά, καθώς η Γαλλία δυσκολεύεται να περιορίσει τρισεκατομμύρια ευρώ δημόσιου χρέους μετά την αποχώρησή του από το υπουργείο. Ο διορισμός του ως υπουργού Άμυνας πέρυσι προκάλεσε τόσο έντονες αντιδράσεις, που συνέβαλε στην κατάρρευση της κυβέρνησης μόλις 14 ώρες αργότερα.

Σε άλλο email του 2013, ο Κολόμ ζήτησε από τον Έπσταϊν «ιδέες» για τη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ του Λεμέρ, τον οποίο χαρακτήριζε «μελλοντικό υποψήφιο για την προεδρία».

Ο Έπσταϊν απάντησε: «Ας συναντηθούμε και να το συζητήσουμε».

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν και άλλες ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ Κολόμ και Έπσταϊν, μεταξύ των οποίων ένα email στο οποίο ο Έπσταϊν αναφέρει ότι βρίσκεται στο νησί του στην Καραϊβική «με ένα ενυδρείο γεμάτο κορίτσια».

Ο Κολόμ απάντησε: «Ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας έχει μερικούς λευκούς καρχαρίες στο παλάτι του στην Τζέντα. Προτιμώ ξεκάθαρα το δικό σου. Σίγουρα θα απολάμβανα τη θέα.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.