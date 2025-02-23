Προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Ρώμης, το αεροσκάφος της American Airlines, το οποίο απογειώθηκε από τη Νέα Υόρκη με κατεύθυνση στο Δελχί και μετά την απειλή για βόμβα άλλαξε διαδρομή.

Η πτήση, με 285 επιβάτες, θα απογειωθεί για το Δελχί αφού λάβει άδεια ασφαλείας στο αεροδρόμιο της Ρώμης, σύμφωνα με πηγές.

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την ακριβή φύση του ζητήματος ασφαλείας, αλλά αρκετές αναφορές κάνουν λόγο για απειλητικό email για ύπαρξη βόμβας στο αεροσκάφος.

Αποτέλεσμα ήταν να αλλάξει πορεία ενώ ταξίδευε περίπου 10 ώρες και βρισκόταν πάνω από την Κασπία Θάλασσα.

Συνοδεία Euro Fighters

Το AA292 αναχώρησε από το διεθνές αεροδρόμιο John F. Kennedy (JFK) γύρω στις 20:15 το Σάββατο.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψε το αεροσκάφος πάνω από την Ιταλία καθώς φέρεται να συνοδευόταν από μαχητικά ν Euro Fighters στο αεροδρόμιο Fiumicino της Ρώμης (FCO).

You are watching AA292 being escorted by Euro Fighters into Rome,FCO airport now due to a suspected bomb threat onboard. https://t.co/TygyuvdMTD pic.twitter.com/wNcxSYG3FV — Antony Ochieng,KE✈️ (@Turbinetraveler) February 23, 2025

American flight AA292 will divert to Rome en route to Delhi due to a bomb threat



⁦@AirNavRadar⁩



Follow flight AA292 at AirNav Radar https://t.co/E80mV1Ap2O pic.twitter.com/nF6y7hDUbL — Flight Emergency (@FlightEmergency) February 23, 2025

Σύμφωνα με ξένα μέσα κατά τη διάρκεια της πτήσης, τα μέλη του πληρώματος έλαβαν πληροφορίες για έναν πιθανό εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροσκάφος, προκαλώντας άμεση απάντηση σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα αεροπορικής ασφάλειας.

Ένας εκπρόσωπος της American Airlines σε δήλωσή του, επιβεβαίωσε την απειλή για βόμβα και τονίζοντας ότι η «ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος παραμένει η κορυφαία προτεραιότητα της αεροπορικής εταιρείας».

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες παρακολούθησης ραντάρ AirNav, η πτήση έκανε απότομη εκτροπή πάνω από τη Μεσόγειο Θάλασσα, κατευθυνόμενη προς τη Ρώμη για αναγκαστική προσγείωση. Η πτήση αυτή τη στιγμή παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο στο ραντάρ AirNav καθώς πλησιάζει στον ιταλικό εναέριο χώρο.

Οι ιταλικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών του Aeroporti di Roma και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου , βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού και έχουν αναπτύξει εξειδικευμένες μονάδες για τη διαχείριση της κατάστασης κατά την άφιξη του αεροπλάνου. Οι μονάδες εξουδετέρωσης βομβών αναμένεται να πραγματοποιήσουν ενδελεχή επιθεώρηση του αεροσκάφους μόλις προσγειωθεί.

Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και ο Ευρωπαϊκός Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας έχουν ειδοποιηθεί και οι παρακείμενες διαδρομές πτήσης παρακολουθούνται για να διασφαλιστεί η ελάχιστη διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή.

Ανάλογα με την έρευνα , οι επιβάτες μπορεί είτε να επιβιβαστούν ξανά στο ίδιο αεροσκάφος είτε να προσφερθούν εναλλακτικές πτήσεις προς το Νέο Δελχί . Αναμένονται καθυστερήσεις και η American Airlines επιβεβαίωσε ότι θα παρασχεθούν καταλύματα εάν χρειαστεί.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.