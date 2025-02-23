Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι "έκανε τον απολογισμό" με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ το Σαββατοκύριακο σχετικά με τις «επαφές τους» με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Had good exchanges on the phone this weekend with @EmmanuelMacron and @Keir_Starmer.



We discussed our unflinching support to Ukraine, financially and militarily.



We shared updates on our contacts with US partners and discussed plans for the defence & security of our continent. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 23, 2025

«Συζητήσαμε την ακλόνητη υποστήριξή μας στην Ουκρανία, τόσο οικονομικά όσο και στρατιωτικά», σημείωσε σήμερα σε ανάρτησή της στο X.

«Κάναμε απολογισμό των επαφών μας με τους Αμερικανούς εταίρους μας και συζητήσαμε για έργα για την άμυνα και την ασφάλεια της ηπείρου μας», πρόσθεσε η ίδια.

Ο Γάλλος πρόεδρος και ο Βρετανός πρωθυπουργός πρόκειται να ταξιδέψουν και οι δύο στην Ουάσιγκτον για να συναντήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες ημέρες: ο Εμανουέλ Μακρόν τη Δευτέρα και ο Κιρ Στάρμερ την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ και η φον ντερ Λάιεν τόνισαν την «ανάγκη να εξασφαλιστεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη» στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους το πρωί του Σαββάτου.

Οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα τερματίσει τον πόλεμο, που ξεκίνησε η Ρωσία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, υπό συνθήκες ευνοϊκές για τη Μόσχα και χωρίς να παρέχει εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο. Διεκδικούν, μέχρι στιγμής μάταια, μια θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

