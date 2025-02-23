Λίβανος: Ο νέος ηγέτης της Χεζμπολάχ δηλώνει ότι θα συνεχιστεί η αντίσταση κατά του Ισραήλ

Ο ηγέτης της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ διεμήνυσε σήμερα Κυριακή, κατά τη διάρκεια της κηδείας στη Βηρυτό του προκατόχου του, του Χασάν Νασράλα, που σκοτώθηκε από το Ισραήλ, ότι η «αντίσταση» θα συνεχιστεί κατά του Ισραήλ και αρνήθηκε να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να «ελέγξουν» τον Λίβανο.

«Η αντίσταση κατά του Ισραήλ δεν έχει τελειώσει, συνεχίζεται», ξεκαθάρισε ο Ναΐμ Κασέμ, κατά τη διάρκεια ομιλίας που μεταδόθηκε σε γιγαντοθόνες, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές του.



«Δεν θα δεχθούμε στον Λίβανο ο Αμερικανός τύραννος να ελέγχει τη χώρα μας. Δεν θα πετύχετε στην πολιτική αυτό που δεν καταφέρατε με τον πόλεμο», πρόσθεσε, καθώς η χώρα έχει αποκτήσει νέο πρόεδρο και νέα κυβέρνηση που υποστηρίζεται από την Ουάσιγκτον.

«Να ξέρετε, Αμερικανοί, ότι ακόμα κι αν σιωπήσουμε τώρα και εσείς (...) προσπαθήσετε να ασκήσετε πίεση στους υπεύθυνους και στον Λίβανο, δεν θα καταφέρετε να επιτύχετε τους στόχους σας», είπε ο Ναΐμ Κασέμ.

Ο Χασάν Νασράλα "παραμένει ζωντανός μέσα μας. Θα παραμείνουμε πιστοί στο κληροδότημά του και θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο".

Η Χεζμπολάχ περίμενε μέχρι ο ισραηλινός στρατός να αποσυρθεί σχεδόν πλήρως από τον νότιο Λίβανο στις 18 Φεβρουαρίου για να πραγματοποιήσει την πρώτη λαϊκή συγκέντρωση μετά το τέλος του πολέμου με το Ισραήλ.



Ο Χασάν Νασράλα, ο οποίος ηγήθηκε της Χεζμπολάχ για 32 χρόνια, σκοτώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου σε ισραηλινό χτύπημα στα νότια προάστια της πρωτεύουσας, προπύργιο του σιιτικού ένοπλου κινήματος.

Ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επανειλημμένα πλήγματα στον νότιο και ανατολικό Λίβανο σήμερα παρά την κατάπαυση του πυρός που ισχύει από τις 27 Νοεμβρίου έπειτα από δύο μήνες πολέμου με τη Χεζμπολάχ.



Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνίας, που συνήφθη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ομαλή εφαρμογή της.

Η Χεζμπολάχ κυριάρχησε για χρόνια στην πολιτική σκηνή του Λιβάνου.Αλλά το κόμμα, που έχει αποδυναμωθεί σημαντικά από τον πόλεμό του εναντίον του Ισραήλ, αμφισβητείται από πολλούς Λιβανέζους που το κατηγορούν ότι άνοιξε μέτωπο εναντίον του Ισραήλ χωρίς να τους συμβουλευτεί, στην αρχή του πολέμου στη Γάζα, και ότι είναι «κράτος εν κράτει».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

