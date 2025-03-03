Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να εγκαταλείψει τον Ζελένσκι; Υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι άφησαν να πλανάται χθες Κυριακή η ιδέα ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ίσως αναγκαστεί να αποχωρήσει μετά την πρωτοφανή σύγκρουση που είχε την Παρασκευή με τον Αμερικανό ομόλογό του. Ο ίδιος ο Ζελένσκι απάντησε ότι “δεν θα είναι εύκολο” να αντικατασταθεί.

Η οργή που προκάλεσε στις τάξεις των Ρεπουμπλικάνων στις ΗΠΑ το φιάσκο της συνάντησης της Παρασκευής στον Λευκό Οίκο δεν φαίνεται να υποχωρεί. “Έχουμε ανάγκη έναν ηγέτη με τον οποίο μπορούμε να διαπραγματευθούμε, (ο οποίος θα μπορεί) να διαπραγματευθεί με τους Ρώσους κάποια στιγμή και να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο”, εκτίμησε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ, ο Μάικ Γουόλτς.

“Αν καταστεί σαφές ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι, είτε για προσωπικούς λόγους είτε για πολιτικούς, αποκλίνει από την επιθυμία να τερματιστούν οι μάχες στη χώρα του, τότε πιστεύω ότι έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα”, πρόσθεσε ο Γουόλτς μιλώντας στο CNN.

Τραμπ και Ζελένσκι είχαν την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο μια πρωτοφανή αντιπαράθεση, με τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, να κατηγορούν τον Ουκρανό ηγέτη ότι είναι αγνώμων προς τις ΗΠΑ για την βοήθεια που έχουν προσφέρει στη χώρα του.

Το διπλωματικό επεισόδιο οδήγησε στην ακύρωση της υπογραφής μιας συμφωνίας για τα ουκρανικά ορυκτά. Η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή θα συνδέσει τις ΗΠΑ με την Ουκρανία με τρόπο που θα αποτρέψει τη Ρωσία να επιτεθεί ξανά στη γειτονική της χώρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε χθες με ανάρτησή του στο Truth Social ότι “ο Ζελένσκι δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να υπαναχωρήσει και να δεχθεί τους όρους που έθεσε ο Τραμπ”.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε χθες, προτού αναχωρήσει από το Λονδίνο όπου παρέστη σε σύνοδο για την Ουκρανία στην οποία πήραν μέρος δεκάδες ηγέτες κυρίως της Ευρώπης, ότι είναι έτοιμος να υπογράψει τη συμφωνία για τα ορυκτά.

“Η συμφωνία παραμένει στο τραπέζι και θα υπογραφεί αν όλες οι πλευρές είναι έτοιμες”, επεσήμανε. “Είχαμε δεχθεί να υπογράψουμε τη συμφωνία για τα ορυκτά, οπότε είμαστε έτοιμοι να την υπογράψουμε”, “είμαστε εποικοδομητικοί”, τόνισε ο Ζελένσκι.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δεν φάνηκε να πείθεται, λέγοντας ότι “κάτι πρέπει να αλλάξει”.

“Είτε (ο Ζελένσκι) θα επιστρέψει στη λογική και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με ευγνωμοσύνη, είτε κάποιος άλλος θα πρέπει να ηγηθεί της χώρας για να το πράξει” τόνισε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Την Παρασκευή, αμέσως μετά την αντιπαράθεση στον Λευκό Οίκο, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ δήλωσε: “Ο Ζελένσκι πρέπει να αλλάξει σε βάθος τη στάση του ή να αποχωρήσει”.

Κάνοντας λόγο για “μια τεράστια ευκαιρία που χάθηκε”, ο Μάικ Γουόλτς δήλωσε “σοκαρισμένος” από τη στάση του Ζελένσκι, ενώ υπογράμμισε ότι έχει αμφιβολίες για την επιθυμία του Ουκρανού προέδρου “να θελήσει κάποτε να διαπραγματευθεί” με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ή “να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο”.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα απαιτούσε “εδαφικές παραχωρήσεις” από την Ουκρανία και “εγγυήσεις ασφαλείας από την Ευρώπη”.

Ο Ζελένσκι απάντησε ειρωνικά προτείνοντας να δοθεί “η ουκρανική υπηκοότητα” στον Λίντσεϊ Γκράχαμ, καθώς με αυτόν τον τρόπο “θα άρχιζα να τον ακούω, ως πολίτη της Ουκρανίας, για να μάθω ποιος πρέπει να γίνει πρόεδρος”.

“Δεν θα είναι εύκολο να αντικατασταθώ”, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος σε συνέντευξή του σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης σήμερα. “Δεν πρόκειται απλώς για τη διεξαγωγή εκλογών, θα έπρεπε επίσης να με εμποδίσουν να είμαι υποψήφιος και αυτό θα ήταν λίγο πιο περίπλοκο”, εκτίμησε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, που επιδιώκει να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας για τη χώρα του, υπενθύμισε εξάλλου ότι έχει προτείνει να παραιτηθεί με αντάλλαγμα την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

“Αν υπάρχει το ΝΑΤΟ και το τέλος του πολέμου, αυτό θα σημαίνει ότι ολοκλήρωσα την αποστολή μου”, επανέλαβε χθες το βράδυ.

Εξάλλου και κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι στις ΗΠΑ είναι αντίθετοι στις εκκλήσεις για παραίτηση του Ζελένσκι.

“Ειλικρινά, αυτό απλώς θα βύθιζε την Ουκρανία στο χάος”, εκτίμησε ο γερουσιαστής Τζέιμς Λάνκφορντ.

Σε δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε χθες από το CBS το 52% των Αμερικανών δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ της υποστήριξης της Ουκρανίας, έναντι του 4% που είναι υπέρ της υποστήριξης προς τη Ρωσία, ενώ το 44% δεν στηρίζει καμία πλευρά.

Πολλές αμερικανικές εφημερίδες ανέφεραν ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να ακυρώσει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, την οποία έχει ήδη εγκρίνει η προηγούμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν.

Η στροφή που έκανε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος προς τη Ρωσία και η τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Πούτιν στις 12 Φεβρουαρίου εξακολουθούν να προκαλούν αναστάτωση και σοκ στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Ο Μαξ Μπέργκμαν ειδικός του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS) με έδρα την Ουάσινγκτον εκτίμησε ότι “αυτό θέτει εν αμφιβόλω το μέλλον της Ουκρανίας, αλλά και το μέλλον του ΝΑΤΟ”.

Ο Ίλον Τραμπ, στενός σύμβουλος του Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Χ το Σάββατο δήλωσε ότι “συμφωνεί” με το σχόλιο ενός influencer ο οποίος είπε ότι “έχει έρθει η ώρα (οι ΗΠΑ) να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ”.

