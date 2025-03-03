Ρωσία: Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Ουφά

Πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο πετρελαίου στη ρωσική πόλη Ουφά, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti επικαλούμενο την περιφερειακή διεύθυνση του υπουργείου αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

«Δεν υπάρχει απειλή για τους κατοίκους των γύρω περιοχών», διαβεβαιώνουν οι τοπικές αρχές. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς και κλιμάκιο που έχει επιφορτιστεί με την ανάλυση της ποιότητας του αέρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της πυρκαγιάς. Ωστόσο, αρκετά κανάλια στην πλατφόρμα Telegram, συμπεριλαμβανομένου του ειδησεογραφικού SHOT, μεταδίδουν πως προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

