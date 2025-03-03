Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέκρινε χθες Κυριακή την άρνηση της Χαμάς να δεχθεί την παράταση της πρώτης φάσης της εκεχειρίας με το Ισραήλ, αλλά και την απόφαση του Ισραήλ να αναστείλει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

“Η ΕΕ καταδικάζει την άρνηση της Χαμάς να δεχθεί την παράταση της πρώτης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα”, επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο Ανουάρ αλ Ανούνι εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, επικρίνοντας παράλληλα “την απόφαση του Ισραήλ να μπλοκάρει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα”.

“Η ΕΕ ζητεί την άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας και εκφράζει την ένθερμη υποστήριξή της στους μεσολαβητές”, πρόσθεσε.

“Μια μόνιμη εκεχειρία θα συνέβαλε στην απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που απομένουν, δημιουργώντας τις απαραίτητες συνθήκες για την έναρξη της αποκατάστασης και της ανοικοδόμησης της Γάζας”, εκτίμησε ο αλ Ανούνι.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι “όλες οι πλευρές έχουν πολιτική ευθύνη να το κάνουν πράξη”.

Η Χαμάς απέρριψε επανειλημμένα την παράταση της πρώτης φάσης της συμφωνίας με το Ισραήλ, προτιμώντας να ξεκινήσει η δεύτερη η οποία προβλέπει τον οριστικό τερματισμό των συγκρούσεων.

Η ΕΕ επανέλαβε την έκκλησή της να επιτραπεί “η πλήρης, ασφαλής, σίγουρη και ελεύθερη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα για τους Παλαιστίνιους που έχουν ανάγκη και να παρασχεθεί συνδρομή και να επιτραπεί στους εργαζόμενους σε οργανώσεις αρωγής και στις διεθνείς οργανώσεις να εργαστούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια στη Γάζα”.

Από την πλευρά της η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) τόνισε ότι είναι “ζωτικής σημασίας” να συνεχιστεί η εκεχειρία και να εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ενώνοντας τη φωνή της με τον ΟΗΕ και τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ICRC).

Λίγο νωρίτερα ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha) Τόμας Φλέτσερ, αλλά και η πρόεδρος της ICRC Μιριάνα Σπόλιαριτς είχαν ζητήσει από το Ισραήλ να αποκαταστήσει τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

“Είναι ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί η εκεχειρία και η διανομή βοηθειας στη Γάζα (…) ενώ παράλληλα να αναζητηθεί μια βιώσιμη λύση για μια βιώσιμη ειρήνη”, έγραψε ο Τζαγκάν Τσαπαγκάιν γενικός γραμματέας της IFRC στο Χ.

Ο Γκουτέρες από την πλευρά του είχε καλέσει να αποκατασταθεί “άμεσα” η πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι.

“Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο είναι ξεκάθαρο: πρέπει να μας επιτρέψουν την πρόσβαση για να προσφέρουμε ζωτικής σημασίας και αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια”, είχε τονίσει επίσης στο Χ ο Φλέτσερ.

“Οποιαδήποτε υποχώρηση στις προόδους που παρατηρούνται τις τελευταίες έξι εβδομάδες κινδυνεύει να βυθίσει και πάλι τους ανθρώπους στην απελπισία”, είχε εκτιμήσει η πρόεδρος της ICRC.

Παράλληλα η Σπόλιαριτς είχε επαναλάβει την έκκλησή της για “προστασία των αμάχων και των εργαζόμενων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις” και για “την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση των ομήρων”.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι αναστέλλει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι αρνήθηκε να δεχθεί μια αμερικανική πρόταση της τελευταίας στιγμής για παράταση της πρώτης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας ως τα μέσα Απριλίου.

Η παλαιστινιακή οργάνωση αμέσως κατήγγειλε την κίνηση αυτή, χαρακτηρίζοντάς τη «μικροπρεπή εκβιασμό, έγκλημα πολέμου και κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας» εκεχειρίας, ενώ κάλεσε «τους μεσολαβητές και τη διεθνή κοινότητα να ασκήσουν πίεση» στο Ισραήλ προκειμένου να σταματήσει να επιβάλει τιμωρητικά μέτρα στη Γάζα.

Μετά τη λήξη της πρώτης φάσης της εκεχειρίας -- που τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου, έπειτα από τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου με τη βοήθεια των ΗΠΑ-- το Ισραήλ και η Χαμάς διαφωνούν για τη συνέχιση της διαδικασίας.

