Η κόρη του Γάλλου πρωθυπουργού, Φρανσουά Μπαϊρού, αποκάλυψε πως ξυλοκοπήθηκε βάναυσα σε ιδιωτικό καθολικό σχολείο, το οποίο βρίσκεται στη δύνη σκανδάλου σεξουαλικής κακοποίησης, που έχει συγκλονίσει τη χώρα.

Η 53χρονη Ελέν Περλάν δήλωσε στο Paris Match ότι ένας ανώτερος ιερέας του Notre-Dame de Bétharram τη χτύπησε μπροστά στους συνομηλίκους της κατά τη διάρκεια μιας θερινής κατασκήνωσης τη δεκαετία του 1980, όταν ήταν 14 ετών, αλλά είπε ότι δεν το είπε ποτέ στον πατέρα της.

Το σκάνδαλο Bétharram, έχει κλονίσει και τη θέση του πρωθυπουργού καθώς γεννώνται ερωτήματα με το εάν γνώριζε για τα περιστατικά βίας και σεξουαλικής κακοποίησης και δεν ενήργησε ποτέ.

Ο Μπαϊρού, πρώην υπουργός Παιδείας, ο οποίος ήταν τοπικός πολιτικός σε περιοχή κοντά στο σχολείο για πολλά χρόνια, είχε τρία από τα παιδιά του στο σχολείο και η σύζυγός του δίδασκε επίσης σε αυτό.

Η 53χρονη περιγράφει με ανατριχιαστική λεπτομέρεια τον ξυλοδαρμό της κατά τη διάρκεια καλοκαιρινού καμπ, όταν ένας ιερέας την έσυρε από τα μαλλιά και τη χτύπησε.

«Ένα βράδυ, όταν ξεπακετάραμε τους υπνόσακους μας, (ο πατέρας) Lartiguet με άρπαξε ξαφνικά από τα μαλλιά, με έσυρε στο πάτωμα για αρκετά μέτρα, και στη συνέχεια με γρονθοκόπησε και με κλώτσησε παντού, ειδικά στο στομάχι ... Κατουρήθηκα και έμεινα έτσι όλη τη νύχτα, βρεγμένη και τυλιγμένη σαν μπάλα, μέσα στον υπνόσακο μου» περιέγραψε η Περλάν, στο βιβλίο «Le Silence de Bétharram», του Αλέν Εσκουέρ, εκπροσώπου της συλλογικότητας του σχολείου, που αναμένεται να κυκλοφορήσει.

Στη μαρτυρία της σημειώνει πως το Bétharram ήταν σαν μια σέχτα «που ασκούσε ψυχολογική πίεση στους μαθητές και τους καθηγητές ώστε να παραμείνουν σιωπηλοί».

Η Περλάντ ανέφερε στο Paris Match ότι δεν είχε πει ποτέ τίποτα στον πατέρα της για το τι είχε συμβεί. «Δεν μίλησα γι' αυτό για 30 χρόνια», είπε. «Ίσως ασυνείδητα ήθελα να προστατεύσω τον πατέρα μου από τα πολιτικά πλήγματα που δεχόταν σε τοπικό επίπεδο», επισήμανε.

Από τον περασμένο Φεβρουάριο έχουν υποβληθεί 200 καταγγελίες που κατηγορούν τους ιερείς και το προσωπικό του Bétharram για σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση από το 1957 έως το 2004. Ενενήντα από αυτές τις καταγγελίες κάνουν λόγο για σεξουαλική βία, μεταξύ των οποίων μία που ισχυρίζεται ομαδικό βιασμό από δύο ιερείς.

Καταγγελίες υπάρχουν και από το 1991 έως το 1994.

Και ο ίδιος ο Μπαϊρού έχει κληθεί να καταθέσει ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής στις 14 Μαΐου, στο πλαίσιο της έρευνας για τις καταγγελίες. Ο ίδιος έχει διαψεύσει κατηγορηματικά πως γνώριζε τα όσα συνέβαιναν στο σχολείο της κόρης του. «Ποτέ δεν ενημερώθηκα για οτιδήποτε έχει σχέση με βία ή σεξουαλική βία», δήλωσε.



Πηγή: skai.gr

