Τον Μάρτιο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χάρισε στον Ντόναλντ Τραμπ ένα μυστικό πορτρέτο του προέδρου των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το CNN, ο πίνακας παραδόθηκε από τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος, σε μια συνέντευξη στον Τάκερ Κάρλσον, τον περιέγραψε ως «ένα όμορφο πορτρέτο» από έναν «κορυφαίο Ρώσο καλλιτέχνη».

Ο Τραμπ, πρόσθεσε, «συγκινήθηκε ξεκάθαρα από αυτό».

Αλλά το ίδιο το πορτρέτο δεν αποκαλύφθηκε δημόσια.

Τώρα, ο καλλιτέχνης πίσω από το έργο τέχνης που ανατέθηκε από το Κρεμλίνο το έδωσε στη δημοσιότητα μέσω του CNN, δηλώνοντας ότι αυτός είναι ο πίνακας.

Ο πίνακας, που δείχνει τον Τραμπ να σηκώνει τη γροθιά του απεικονίζοντας την εμβληματική σκηνή μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας στην προεκλογική συγκέντρωση του Μπάτλερ, στην Πενσιλβάνια τον Ιούλιο του 2024, είναι έργο του Νίκας Σαφρόνοφ, ενός από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες της Ρωσίας.

«Ήταν σημαντικό για μένα να δείξω το αίμα, την ουλή και τη γενναιότητά του κατά τη διάρκεια της απόπειρας κατά της ζωής του. Δεν κατέρρευσε ή φοβήθηκε, αλλά σήκωσε το χέρι του για να δείξει ότι είναι ένα με την Αμερική και θα φέρει πίσω αυτό που της αξίζει», είπε ο καλλιτέχνης στο CNN από τη Μόσχα.

Press-service of Nikas Safronov

Ο Σαφρόνοφ δεν είναι άγνωστος στη φιλοτέχνηση πορτρέτων παγκόσμιων ηγετών, έχοντας ζωγραφίσει δεκάδες παγκόσμιες μορφές, όπως ο αείμνηστος Πάπας Φραγκίσκος, ο πρόεδρος της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και ο Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας.

Για το πορτρέτο του Τραμπ, είπε ο Σαφρόνοφ, «τον επισκέφτηκαν κάποιοι άνθρωποι που είπαν ότι θέλουν να ζωγραφίσω τον Τραμπ όπως τον βλέπω». Δεν ήξερε αρχικά ποιοι ήταν οι «επισκέπτες» του, πρόσθεσε, εξηγώντας ότι ως εξέχων καλλιτέχνης, «υπάρχουν πελάτες που δεν μπαίνουν σε λεπτομέρειες» – αλλά υποψιαζόταν ότι ήταν το Κρεμλίνο.

«Όταν ξεκίνησα το πορτρέτο, συνειδητοποίησα ότι αυτό θα μπορούσε να φέρει τις χώρες μας πιο κοντά και αποφάσισα να μην χρεώσω χρήματα γιατί υποψιαζόμουν σε τι χρησιμεύει αυτός ο πίνακας», είπε ο καλλιτέχνης.

Αργότερα όμως, ανέφερε, επικοινώνησε ο ίδιος ο Πούτιν, ο οποίος του είπε ότι το κολακευτικό πορτρέτο του Τραμπ ήταν ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της σχέσης της Ρωσίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το πορτρέτο που έδειξε ο Σαφρόνοφ στο CNN και λέει ότι δόθηκε στον Τραμπ από τον Πούτιν είναι παρόμοιο με έναν πίνακα που τώρα κρέμεται στο Μεγάλο Φουαγιέ του Λευκού Οίκου, αφού ένα πορτρέτο του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα μεταφέρθηκε από την τοποθεσία.

Η δραματική εικόνα του Τραμπ να σηκώνει τη δεξιά του γροθιά, με αίμα στο πρόσωπό του, ήταν εμβληματική για την προεδρική του εκστρατεία.

Το Κρεμλίνο δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του αμερικανικού δικτύου για σχολιασμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.