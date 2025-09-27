Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής Ολεξάντρ Σύρσκι δήλωσαν την Παρασκευή ότι οι ρωσικές επιθέσεις δεν κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους τους και ότι η Μόσχα υφίσταται βαριές απώλειες στο πεδίο της μάχης.

Ο Ζελένσκι, μιλώντας στη νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του, δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προκάλεσαν βαριές απώλειες σε ρωσικά στρατεύματα σε μια αντεπίθεση κοντά στη Ντομπροπίλια στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ.

Ο ανώτατος διοικητής Ολεξάντρ Σύρσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «η εαρινή και καλοκαιρινή εκστρατεία των Ρώσων έχει ουσιαστικά αποτύχει».

Η Ρωσία επικρατεί σταδιακά σε διάφορα σημεία της πρώτης γραμμής, μετά τη μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη αναγνωριστικών και επιθετικών drones που εμπόδισε την ταχεία πρόοδο που παρατηρήθηκε το 2022.

Η Ουκρανία λέει ότι ακόμη και οι μικρές προελάσεις έχουν υψηλό ανθρώπινο κόστος. Και οι δύο πλευρές στον πόλεμο σπάνια συζητούν για τις απώλειες, αλλά ορισμένες εκτιμήσεις των δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών και τραυματιών στην Ουκρανία σε πάνω από ένα εκατομμύριο.

Ο Ζελένσκι, αφού άκουσε αναφορές από διοικητές, είπε ότι γύρω από την Ντομπροπίλια, κοντά στο κέντρο logistics του Ποκρόφσκ, «οι Ρώσοι ήθελαν να επιτύχουν μία από τις σημαντικές τους νίκες κατά μήκος του μετώπου, αλλά οι δυνάμεις μας τους εξουδετέρωσαν».

Ο Ζελένσκι αμφισβήτησε την εκδοχή του Πούτιν όταν είπε σε ορισμένους ηγέτες ότι οι δυνάμεις του πέτυχαν τους στόχους τους στο πεδίο της μάχης. «Για κάποιο χρονικό διάστημα αναγκάζονται, χρόνο με το χρόνο, να εφευρίσκουν νέους λόγους για τους οποίους οι προθεσμίες που ανακοινώνουν, συνεχίζουν να παρατείνονται», είπε.

Μικρές επιθέσεις του Ρωσικού πεζικού

Στα σχόλιά του, ο Σύρσκι είπε ότι η ενεργή γραμμή του μετώπου έχει πλέον μήκος 1.250 χιλιόμετρα (777 μίλια) και ότι περίπου 712.000 Ρώσοι στρατιώτες εμπλέκονται στις μάχες στην Ουκρανία.

Δήλωσε επίσης ότι τα ρωσικά σχέδια για τη δημιουργία μιας «ζώνης ασφαλείας» στις περιοχές Σούμι και Χάρκοβο στα βόρεια και βορειοανατολικά, για την κατάληψη του Ποκρόφσκ και για την κατάληψη ολόκληρης της περιοχής του Ντόνετσκ απέτυχαν.

Η κατάληψη ολόκληρου του Ντόνετσκ είναι βασικός στόχος του πολέμου για τη Ρωσία, η οποία ελέγχει επί του παρόντος πάνω από το 70% της περιοχής.

Ο Σύρσκι είπε ότι από τις αρχές του καλοκαιριού οι Ρώσοι επιτίθεντο με μια τακτική που ονόμασε «χίλιες περικοπές» - έναν μεγάλο αριθμό μικρών επιθέσεων πεζικού.

«Αυτό συνίσταται στην ταυτόχρονη χρήση ενός μεγάλου αριθμού μικρών ομάδων εφόδου – 4-6 στρατιωτών που προελαύνουν χρησιμοποιώντας το έδαφος, τα φαράγγια και τις δασώδεις περιοχές, με κύριο στόχο να διεισδύσουν όσο το δυνατόν βαθύτερα στην επικράτειά μας».

Μιλώντας για μια ρωσική προέλαση τον Αύγουστο κοντά στη Ντομπροπιλία, ο Σύρσκι είπε ότι η Ουκρανία είχε αποκόψει τις ρωσικές δυνάμεις κατά μήκος του ποταμού Καζένι Τόρετς σε αυτό που χαρακτήρισε «παγίδα».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Αρχιστράτηγο Αλεξάντρ Σίρσκι, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Άντρι Χνάτοφ, τον Υπουργό Άμυνας Ντένις Σμιχάλ και τον Αναπληρωτή Επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου για θέματα άμυνας Πάβλο Πάλισα

Ξαφνική αλλαγή στη ρητορική του Τραμπ

Ο διοικητής πρόσθεσε ότι τους τελευταίους δύο μήνες, η Ουκρανία είχε πλήξει 85 στρατιωτικές ή στρατιωτικοβιομηχανικές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών βάσεων, αποθηκών και εργοστασίων.

Αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε ξαφνικά την άποψή του για τον πόλεμο. Ενώ έλεγε ότι το Κίεβο δεν είχε χαρτιά να παίξει, τώρα λέει ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει χάσει μέχρι στιγμής - περίπου το 20% του συνολικού εδάφους της.

Ωστόσο, δεν προσέφερε ουσιαστική νέα βοήθεια στην Ουκρανία για την επίτευξη αυτών των στόχων και έχει μεταθέσει το βάρος στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Η Ρωσία λέει ότι προελαύνει στην Ουκρανία και ότι το Κίεβο θα πρέπει να διαπραγματευτεί για ειρήνη το συντομότερο δυνατό. Η Ουκρανία έχει απορρίψει τους όρους της Ρωσίας για διαπραγματεύσεις, λέγοντας ότι θα ισοδυναμούσαν με παράδοση.

Πηγή: skai.gr

