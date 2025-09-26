Η πρόταση της Ρωσίας και της Κίνας να αναβληθεί για έξι μήνες η επανεπιβολή των κυρώσεων του ΟΗΕ στο Ιράν δεν πέρασε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αφού μόνο τέσσερις χώρες υπερψήφισαν το σχέδιο ψηφίσματος.

Εννέα από τις 15 χώρες του ΣΑ την καταψήφισαν και δύο απείχαν.

Όλες οι κυρώσεις που είχε επιβάλει ο ΟΗΕ στο Ιράν θα τεθούν και πάλι σε εφαρμογή τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (03.00 ώρα Ελλάδας) αφού η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία (E3) κατηγόρησαν την Τεχεράνη ότι παραβίασε τη συμφωνία του 2015 η οποία στόχευε να την αποτρέψει να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα.

Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Η Ρωσία υποστήριξε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι η επιβολή εκ νέου των κυρώσεων μπορεί να έχει πολύ δυσάρεστες συνέπειες και να οδηγήσει σε κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ενώ η Κίνα είπε ότι το Ιράν έστειλε «κατ’ επανάληψη θετικά σήματα» στους Ευρωπαίους και ότι η αναβολή των κυρώσεων θα αφήσει ανοιχτό ένα παράθυρο στη διπλωματία.

Η Γαλλία ωστόσο απάντησε ότι το Ιράν δεν έκανε κάποια συγκεκριμένη χειρονομία και προτίμησε να αναβάλει τα πάντα, διαβεβαιώνοντας όμως ότι η επιβολή των κυρώσεων δεν σημαίνει και τον τερματισμό των διπλωματικών προσπαθειών.

Οργισμένη αντίδραση Τεχεράνης

Το Ιράν ανέφερε από τη μεριά του ότι οι τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις και οι ΗΠΑ φέρουν την πλήρη ευθύνη για τις «σοβαρές συνέπειες» της αποτυχίας να αναβληθεί η επανεπιβολή των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης.

«Αγνοώντας τα γεγονότα, διαδίδοντας ψευδείς ισχυρισμούς, παραποιώντας το ειρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και εμποδίζοντας τη διπλωματία, έχουν ενεργά και σκόπιμα προετοιμάσει το έδαφος για μια επικίνδυνη κλιμάκωση», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

«Καλούμε τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να κηρύξει παράνομη τη σημερινή απόφαση. Οι ΗΠΑ πρόδωσαν τη διπλωματία, αλλά η E3 την έθαψε», πρόσθεσε ο Αραγτσί ενώ ευχαρίστησε τη Ρωσία και την Κίνα για την πρότασή τους.

«Πρέπει να σκεφτόμαστε τη διπλωματία και όχι την αντιπαράθεση και την κλιμάκωση. Δεν έχουμε λόγο να εμπιστευόμαστε τους Αμερικανούς στις διαπραγματεύσεις», τόνισε ακόμη ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

