Χιλιάδες διαδηλωτές κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας πραγματοποίησαν πορεία στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε την πόλη για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Οι διαδηλωτές κυμάτιζαν παλαιστινιακές σημαίες, φορούσαν μαντήλες και κρατούσαν πανό που έγραφαν «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη», «σταματήστε να λιμοκτονείτε στη Γάζα» και «Εμπάργκο όπλων τώρα».

🚨BREAKING: During UN walkout thousands of New Yorkers are taking to the streets demanding an end to the genocide in Palestine and calling for the arrest of war criminal Netanyahu. pic.twitter.com/SLl2bOdlxe — The People's Forum (@PeoplesForumNYC) September 26, 2025

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Times Square, απέναντι από το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών, και ξεκίνησαν πορεία προς τον ΟΗΕ.

«Νετάνιαχου, δεν μπορείς να κρυφτείς, σε κατηγορούμε για γενοκτονία», φώναζαν.

Στην ομιλία του στον ΟΗΕ την Παρασκευή, ο Νετανιάχου κατήγγειλε τις δυτικές χώρες για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Πολλοί σύνεδροι αποχώρησαν από την αίθουσα όταν ανέβηκε στο βήμα.

Εικόνες πεινασμένων Παλαιστινίων που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου καθημερινά, έχουν προκαλέσει οργή κατά της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα, η οποία έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει εκτοπίσει ολόκληρο τον πληθυσμό της Γάζας. Το Ισραήλ χαρακτηρίζει τις ενέργειές του «αυτοάμυνα» μετά την επίθεση του Οκτωβρίου 2023 με επικεφαλής παλαιστίνιους μαχητές της Χαμάς, η οποία σκότωσε 1.200 ανθρώπους και κατά την οποία περισσότεροι από 250 κρατήθηκαν όμηροι.

Οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα αποτέλεσε επίσης θέμα συζήτησης στην εκλογική αναμέτρηση για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης. Ο φιλοπαλαιστίνιος υποψήφιος δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι καταδίκασε την επίσκεψη του Νετανιάχου, ενώ ο Έρικ Άνταμς, ο νυν δήμαρχος, δήλωσε ότι ήταν «περήφανος που συνάντησε» τον Νετανιάχου.

