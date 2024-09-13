Ζελένσκι: Ανακοίνωσε την επιστροφή 49 αιχμαλώτων πολέμου

Η Ουκρανία εξασφάλισε την επιστροφή 49 Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου από τη ρωσική αιχμαλωσία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Πρέπει να φέρουμε πίσω όλους τους στρατιώτες μας και τους αμάχους» δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram, προσθέτοντας ότι στρατιωτικοί προερχόμενοι από τις ένοπλες δυνάμεις, την εθνική φρουρά, την αστυνομία και τη συνοριοφυλακή συμπεριλήφθηκαν στην τελευταία ανταλλαγή.

«Επίσης καταφέραμε να απελευθερώσουμε μέρος των υπερασπιστών και υπερασπιστριών της Azovstal. Επέστρεψε και ο ήρωας της Ουκρανίας, ο στρατιωτικός γιατρός Βίκτορ Ιβτσούκ», έγραψε ο Ζελένσκι.

Το μήνυμα του Ουκρανού προέδρου συνοδεύονταν με φωτογραφίες των στρατιωτών, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, τυλιγμένων σε μπλε και κίτρινες ουκρανικές σημαίες. Δεν διευκρίνισε αμέσως αν η απελευθέρωση αυτή ήταν αποτέλεσμα ανταλλαγής με τη Ρωσία.

Μεταξύ των αιχμαλώτων πολέμου ήσαν βετεράνοι της χαλυβουργίας Azovstal, που πολιορκήθηκε από τον ρωσικό στρατό στη Μαριούπολη (νοτιοανατολικά) την άνοιξη του 2022.

Μεταξύ των αμάχων, όπως αναφέρει η ρωσική υπηρεσία του BBC, ήταν η Λένια Ουμέροβα από την Κριμαία, η οποία από το 2022 κρατούνταν στην απομόνωση με την κατηγορία της διενέργειας κατασκοπείας. Η Ουμέροβα συνελήφθη όταν προσπάθησε να μεταβεί στην κατεχόμενη Κριμαία για να δει τον βαριά άρρωστο πατέρα της.

Σύμφωνα με τον ουκρανικό ιστότοπο "χατσού ζιτ" (θέλω να ζήσω), η Ρωσία παρέλαβε 49 αιχμαλώτους πολέμου οι περισσότεροι από τους οποίους ήσαν νεαροί στρατεύσιμοι που αιχμαλωτίστηκαν στην περιοχή Κουρσκ. Από ρωσικής πλευράς δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

