Το πρώτο ντιμπέιτ της Κάμαλα Χάρις με τον Τραμπ στις 11/9 εξακολουθεί να κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωσης και στα social media – στα μεν για πολιτικούς λόγους, στα δε για τις θεωρίες συνωμοσίας που ακολουθούν κάθε σημαντικό γεγονός ή εμφάνιση.

Στο τελευταίο δημοσίευμα της Bild, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι, σύμφωνα με κύκλους που πρόσκεινται στον Τραμπ, τα μαργαριταρένια σκουλαρίκια που φορούσε η Κάμαλα Χάρις στο debate δεν ήταν απλά σκουλαρίκια αλλά μυστικά ακουστικά, μοντέλο γερμανικού κατασκευαστή από το Μόναχο.

Σε άρθρο της πριν 3 χρόνια, η γερμανική ταμπλόιντ είχε παρουσιάσει αυτά για τα ασυνήθιστα ακουστικά ως τεχνολογικό επίτευγμα: η συσκευής είναι κρυμμένη σε ένα τεχνητό μαργαριτάρι, για να μοιάζει με κόσμημα και ο ήχος εκπέμπεται απευθείας στο αυτί, ώστε να είναι εντελώς αθόρυβα και να μη γίνονται αντιληπτά για το γύρω περιβάλλον.

Αυτά τα «ακουστικά κοσμήματα» ζυγίζουν λιγότερο από 8 γραμμάρια το ένα και πριν τρία χρόνια κόστιζαν περίπου 700 ευρώ.

Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ακουστικών, Malte Iversen, επιβεβαίωσε στην Bild την ομοιότητα με τα σκουλαρίκια της Χάρι αλλά δεν επιβεβαίωσε αν πρόκειται για τα ακουστικά της εταιρίας του.

«Τεχνικά, το προϊόν μας θα ήταν σίγουρα κατάλληλο για χρήση σε ένα προεδρικό debate», είπε απλά.

Σύμφωνα όμως με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα σκουλαρίκια φαίνεται να προέρχονται από την Tiffany & Co. και ονομάζονται «Double Pearl Hinged Earrings in Sterling Silver».

Κοστίζουν 800 δολάρια και σίγουρα δεν περιέχουν ηλεκτρονικές συσκευές.

