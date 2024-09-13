Η πρώτη φάση της εκστρατείας εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας στη Λωρίδα της Γάζας για την πρόληψη μιας επιδημίας στέφθηκε με «τεράστια επιτυχία», δήλωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, γνωστοποιώντας πως πάνω από 560.000 παιδιά έχουν λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου.

«Αυτό ήταν μια τεράστια επιτυχία εν μέσω της καθημερινής τραγικής πραγματικότητας που βιώνει η Λωρίδα της Γάζας. Αναλογιστείτε τι μπόρεσε να επιτευχθεί με μια κατάπαυση του πυρός!», ανέφερε ο δρ Τέντρος με ανάρτηση στο Χ, καθώς η πρώτη φάση της εκστρατείας ολοκληρώθηκε χθες Πέμπτη.

Ένας δεύτερος κύκλος εμβολιασμού - μια απλή χορήγηση δια στόματος - είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει σε περίπου τέσσερις εβδομάδες.

Στις 23 Αυγούστου ο ΠΟΥ επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένα βρέφος παρέλυσε αφού προσβλήθηκε από πολιομυελίτιδα. Αυτό ήταν το πρώτο κρούσμα στη Λωρίδα της Γάζας εδώ και 25 χρόνια.

Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν σε ημερήσιες παύσεις των εχθροπραξιών για οκτώ ώρες σε περιοχές που έχουν οριστεί εκ των προτέρων, ώστε να επιτραπεί να υλοποιηθεί το εμβολιαστικό πρόγραμμα.

Ο ΠΟΥ ξεκίνησε τη μεγάλης κλίμακας εκστρατεία την 1η Σεπτεμβρίου για να περιορίσει τον κίνδυνο επιδημίας.

«Παύσεις των εχθροπραξιών για ανθρωπιστικούς λόγους» σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους κατέστησαν εφικτή την εκτέλεση της επιχείρησης σε τρία στάδια, στο κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα, στο νότιο και τέλος στο βόρειο, όπου ολοκληρώθηκε εκεί χθες η πρώτη φάση.

«Τρέφουμε θαυμασμό σε όλες τις ομάδες υγείας που πραγματοποίησαν αυτήν την περίπλοκη επιχείρηση», υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, καθώς η επιχείρηση διεξήχθη σε μια περιοχή που έχει καταστραφεί από περισσότερους από 11 μήνες πολέμου και ενώ οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί και οι χερσαίες στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται.

Ο δρ Τέντρος εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του στις οικογένειες που ήρθαν μαζικά για να εμβολιάσουν τα παιδιά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

