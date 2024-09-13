Η Ρωσία άρχισε από πέρυσι να παράγει ένα νέο επιθετικό drone μεγάλης εμβέλειας, το Garpiya-A1, χρησιμοποιώντας κινεζικούς κινητήρες και ανταλλακτικά, και τα οποία έχει ήδη αναπτύξει στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters που επικαλείται πηγές από ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών.

Οι πληροφορίες, που περιελάμβαναν σύμβαση παραγωγής για το νέο drone, εταιρική αλληλογραφία για τη διαδικασία κατασκευής και οικονομικά έγγραφα - ανέφεραν ότι η IEMZ Kupol, θυγατρική της ρωσικής κρατικής εταιρείας όπλων Almaz-Antey, παρήγαγε περισσότερα από 2.500 Garpiyas από τον Ιούλιο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2024.

❗️Russia started producing a new long-range attack drone called "Garpiya-A1" last year using Chinese engines and parts, - Reuters.



🤔 Russia produced more than 2,500 Garpiyas with a maximum range of 1,500 km from July 2023 to July 2024. pic.twitter.com/rqSqpCsEy4 — MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) September 13, 2024

Η ύπαρξη του νέου ρωσικού drone που ενσωματώνει κινεζική τεχνολογία δεν έχει αναφερθεί στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τις πηγές πληροφοριών, η Ρωσία έχει αναπτύξει το Garpiya εναντίον στρατιωτικών και πολιτικών στόχων στην Ουκρανία, προκαλώντας ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, καθώς και θύματα.

Ο Σάμιουελ Μπέντετ, συνεργάτης στο Centre for a New American Security, ένα think tank με έδρα την Ουάσιγκτον, δήλωσε στο Reuters ότι εάν επιβεβαιωθεί η χρήση του Garpiya θα σήμαινε μια απόκλιση από την εξάρτηση της Ρωσίας από τα ιρανικά drones μεγάλης εμβέλειας.

«Η εξέλιξη θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η Ρωσία μπορεί πλέον να βασίζεται περισσότερο στην εγχώρια ανάπτυξη και στην Κίνα», είπε.

Το Ιράν έχει προμηθεύσει περισσότερα από χίλια drones Shahed «kamikaze» στη Ρωσία από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένκσι.

Έχουν χρησιμοποιηθεί για να εξαντλήσουν την ουκρανική αεράμυνα και να χτυπήσουν υποδομές μακριά από τις πρώτες γραμμές. Το Ιράν έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι έστειλε drones στη Ρωσία για χρήση στην Ουκρανία.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό ενώ το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε στο Reuters ότι το Πεκίνο ελέγχει αυστηρά τις εξαγωγές ειδών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των drones.

«Σε ό,τι αφορά την ουκρανική κρίση, η Κίνα ήταν πάντα δεσμευμένη στην προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών και της πολιτικής διευθέτησης», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Πρόσθεσε δε ότι δεν υπάρχουν διεθνείς περιορισμοί στο εμπόριο της Κίνας με τη Ρωσία.

Η αντίδραση του ΝΑΤΟ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ κάλεσε την περασμένη εβδομάδα την Κίνα να σταματήσει να υποστηρίζει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και σημείωσε ότι η βοήθεια του Πεκίνου υπήρξε σημαντικός παράγοντας για τη συνέχιση της σύγκρουσης.

Το Garpiya «μοιάζει πολύ με το Shahed», αλλά έχει πολλά διακριτικά χαρακτηριστικά, όπως ένα μοναδικό πτερύγιο με μπουλόνι και κινητήρες Limbach L-550 E, ανέφεραν οι ευρωπαϊκές πηγές στο Reuters. Ο κινητήρας, ο οποίος αρχικά σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από μια γερμανική εταιρεία, τώρα παράγεται στην Κίνα από μια τοπική εταιρεία, την Xiamen Limbach.

Το Reuters εξέτασε μια σύμβαση αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου ρουβλιών (10 εκατομμύρια ευρώ) που υπογράφηκε το πρώτο τρίμηνο του 2023 μεταξύ του ρωσικού υπουργείου Άμυνας και της Kupol για την ανάπτυξη ενός εργοστασίου παραγωγής των drones.

Οι πηγές πληροφοριών ανέφεραν ότι ένα πρώην εργοστάσιο τσιμέντου που βρίσκεται στο Izhevsk της Δημοκρατίας του Udmurt, στη δυτική Ρωσία - το οποίο αγοράστηκε από την Kupol το 2020 - χρησιμοποιείται για την παραγωγή των drones.

Ένα πρωτότυπο του Garpiya κυκλοφόρησε το πρώτο εξάμηνο του 2023, έδειξαν οι επικοινωνίες της εταιρείας. Η παραγωγή έφτασε σε αρκετές εκατοντάδες το δεύτερο εξάμηνο του 2023 και υπερδιπλασιάστηκε σε περίπου 2.000 το πρώτο εξάμηνο του 2024, ανέφερε ο οργανισμός.

Αμυντικός αναλυτής ανέφερε ότι 2.500 drones ετησίως αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό κομμάτι της παραγωγής της Ρωσίας. Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Ρωσία έχει εκτοξεύσει σχεδόν 14.000 drones από τότε που εισέβαλε τον Φεβρουάριο του 2022, συμπεριλαμβανομένου του ιρανικού Shahed καθώς και των ρωσικής κατασκευής drones Geran-2 και Lancet.

Εταιρικά έγγραφα που χρονολογούνται από το δεύτερο τρίμηνο του 2023, τα οποία εξετάστηκαν από το Reuters, έδειξαν ότι ο προμηθευτής TSK Vektor αγόρασε εξαρτήματα από κινεζικές εταιρείες για συναρμολόγηση στην τοποθεσία Kupol. 800 κινεζικοί κινητήρες επρόκειτο επίσης να παραδοθούν στο νέο εργοστάσιο όπου η γραμμή παραγωγής θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του τριμήνου.

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι ανησυχεί για το γεγονός ότι οι κινεζικές εταιρείες συνεχίζουν να παρέχουν εξαρτήματα που επέτρεψαν τη ρωσική παραγωγή μεγάλων drones καμικάζι. «Η εξαγωγή των βασικών εξαρτημάτων στη Ρωσία πρέπει να σταματήσει», ανέφερε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.