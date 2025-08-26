Η κατάσταση στα μέτωπα, η δημιουργία αποθεμάτων και η συνεργασία με τους εταίρους για τις εγγυήσεις ασφαλείας ήταν τα θέματα της σύσκεψης που πραγματοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας.
Όπως αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές Ντονέτσκ και Ζαπορίζια και συζητήθηκε «η ανάγκη για επιπλέον προμήθειες» προκειμένου να στηριχθούν οι ουκρανικές δυνάμεις.
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία με τη «Συμμαχία των Προθύμων: Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι εταίροι», καθώς και στις συναντήσεις και επαφές εργασίας που θα πραγματοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.
«Σημειώσαμε ότι ο ρυθμός εργασίας πρέπει να επιταχυνθεί», σημειώνει χαρακτηριστικά ο ίδιος.
Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι το αμυντικό σκέλος των εγγυήσεων ασφαλείας πρέπει να αποσαφηνιστεί λεπτομερώς στο άμεσο μέλλον.
I held a meeting with the military: the situation on the frontline and in the border areas, formation of reserves, and work with partners on security guarantees.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2025
We discussed in detail the key needs of each sector and unit. It is very important that it is our units who define… pic.twitter.com/UylGMuRIks
