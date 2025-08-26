Λογαριασμός
Ζελένσκι: Ανάγκη για ενισχύσεις σε Ντονέτσκ και Ζαπορίζια - Να επιταχυνθεί η δουλειά για τις εγγυήσεις

Σύσκεψη του Ουκρανού προέδρου με τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας για την κατάσταση στα μέτωπα και τη συνεργασία με τους εταίρους για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Zelensky

Η κατάσταση στα μέτωπα, η δημιουργία αποθεμάτων και η συνεργασία με τους εταίρους για τις εγγυήσεις ασφαλείας ήταν τα θέματα της σύσκεψης που πραγματοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας. 

Όπως αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές Ντονέτσκ και Ζαπορίζια και συζητήθηκε «η ανάγκη για επιπλέον προμήθειες» προκειμένου να στηριχθούν οι ουκρανικές δυνάμεις.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία με τη «Συμμαχία των Προθύμων: Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι εταίροι», καθώς και στις συναντήσεις και επαφές εργασίας που θα πραγματοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. 

«Σημειώσαμε ότι ο ρυθμός εργασίας πρέπει να επιταχυνθεί», σημειώνει χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι το αμυντικό σκέλος των εγγυήσεων ασφαλείας πρέπει να αποσαφηνιστεί λεπτομερώς στο άμεσο μέλλον.

Πηγή: skai.gr

