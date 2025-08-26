Η κατάσταση στα μέτωπα, η δημιουργία αποθεμάτων και η συνεργασία με τους εταίρους για τις εγγυήσεις ασφαλείας ήταν τα θέματα της σύσκεψης που πραγματοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

Όπως αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές Ντονέτσκ και Ζαπορίζια και συζητήθηκε «η ανάγκη για επιπλέον προμήθειες» προκειμένου να στηριχθούν οι ουκρανικές δυνάμεις.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία με τη «Συμμαχία των Προθύμων: Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι εταίροι», καθώς και στις συναντήσεις και επαφές εργασίας που θα πραγματοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

«Σημειώσαμε ότι ο ρυθμός εργασίας πρέπει να επιταχυνθεί», σημειώνει χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι το αμυντικό σκέλος των εγγυήσεων ασφαλείας πρέπει να αποσαφηνιστεί λεπτομερώς στο άμεσο μέλλον.

I held a meeting with the military: the situation on the frontline and in the border areas, formation of reserves, and work with partners on security guarantees.



We discussed in detail the key needs of each sector and unit. It is very important that it is our units who define… pic.twitter.com/UylGMuRIks — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2025

Πηγή: skai.gr

