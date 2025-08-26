Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Τρίτη ότι δεν πιστεύει, προς το παρόν, ότι η ισραηλινή επίθεση σε νοσοκομείο στη Γάζα, που σκότωσε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, είχε στόχο τους δημοσιογράφους.

«Ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός και η ισραηλινή κυβέρνηση έχουν και οι δύο υποσχεθεί να ξεκινήσουν μια ολοκληρωμένη έρευνα για το περιστατικό αυτό», είπε ο Μερτς σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο.

«Και θα ήθελα να περιμένω τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας πριν καταλήξω σε μια τελική κρίση», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Λωρίδα της Γάζας τη Δευτέρα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και πέντε δημοσιογράφους που εργάζονταν για το Reuters, το Associated Press, το Al Jazeera και άλλα μέσα.



