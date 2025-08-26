Βίντεο των IDF από την καταστροφή τούνελ της Χαμάς στη Γάζα - Σφραγίστηκε με μπετόν

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα νέο υλικό που δείχνει την καταστροφή δύο τούνελ της Χαμάς στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον στρατό, το ένα από τα τούνελ, το οποίο διέθετε πολλαπλές εξόδους, περιλάμβανε χώρους διαβίωσης, τρόφιμα, όπλα και άλλες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσαν μαχητές της Χαμάς. Οι στρατιώτες το γέμισαν με μπετόν για να το σφραγίσουν.

Ένα δεύτερο υπόγειο δίκτυο, μήκους εκατοντάδων μέτρων, καταστράφηκε με εκρηκτικά.

Οι IDF αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σκοτώθηκαν δεκάδες μαχητές της Χαμάς, ενώ καταστράφηκαν τρομοκρατικές υποδομές τόσο υπόγειες όσο και επίγειες. Ο στρατός προσθέτει ότι η επιχείρηση είχε στόχο τη διεύρυνση της ζώνης ασφαλείας κατά μήκος των κεντρικών και νότιων συνόρων της Λωρίδας της Γάζας.



Πηγή: skai.gr

