Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) θα ανοίξει σύντομα γραφείο στην Άγκυρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε δηλώσεις του από την τουρκική πρωτεύουσα.

Ο Τούρκος ηγέτης κάλεσε, παράλληλα, τις μουσουλμανικές χώρες να αυξήσουν την υποστήριξή τους προς την υπηρεσία, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον παλαιστινιακό πληθυσμό.

Η δήλωση του Ερντογάν έρχεται στον απόηχο της απαγόρευσης λειτουργίας της UNRWA στο Ισραήλ, το 2024, έπειτα από κατηγορίες ότι αρκετά στελέχη της είχαν εμπλοκή με τη Χαμάς και φέρεται να συμμετείχαν στην πολύνεκρη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο ισραηλινό έδαφος. Το Ισραήλ χαρακτήρισε την UNRWA «συνεργό της τρομοκρατίας», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις διεθνώς.

Η Τουρκία καταδίκασε σφοδρά τόσο την ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας όσο και την απαγόρευση της UNRWA, κάνοντας λόγο για σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και απόπειρα επιδείνωσης της ήδη δραματικής ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή. «Η κατάσταση στη Γάζα είναι αβίωτη. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί. Η υποστήριξη προς την UNRWA είναι υποχρέωση για όλο τον μουσουλμανικό κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

