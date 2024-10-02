Ζαχάροβα για Μαρκ Ρούτε: «Ο νέος επικεφαλής του ΝΑΤΟ ελέγχεται από τις ΗΠΑ»

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα επέκρινε την Τετάρτη τον νεοεκλεγέντα γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και τη σχέση της συμμαχίας με την Ουάσιγκτον, ενώ μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.



«Οι γενικοί γραμματείς εκλέγονται από τις χώρες μέλη της συμμαχίας, αλλά όλοι οι σημαντικοί επικεφαλής εκπροσωπούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και μερικές φορές τη Βρετανία. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όλα αυτά καθοδηγούνται εκ των έσω από τους Αμερικανούς», υποστήριξε η Ζαχάροβα.

Ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του χθες, υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να διατηρήσει τη συμμαχία «στιβαρή». Ο νέος επικεφαλής του υπογράμμισε ότι είναι αποφασισμένος να προετοιμάσει τη Βορειοατλαντική συμμαχία για τις προκλήσεις του μέλλοντος, προσθέτοντας ότι το μπλοκ οφείλει να τηρήσει τις υποσχέσεις που έδωσε στην Ουκρανία για να βοηθήσει τη χώρα στον πόλεμο της εναντίον της Ρωσίας.

