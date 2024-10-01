Ρούτε: Το ΝΑΤΟ οφείλει να τηρήσει τις υποσχέσεις του στην Ουκρανία

Ο νέος επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε υπογράμμισε την Τρίτη ότι είναι αποφασισμένος να προετοιμάσει τη Βορειοατλαντική συμμαχία για τις προκλήσεις του μέλλοντος, προσθέτοντας ότι το μπλοκ οφείλει να τηρήσει τις υποσχέσεις που έδωσε στην Ουκρανία για να βοηθήσει τη χώρα στον πόλεμο της εναντίον της Ρωσίας.

Η σύγκρουση στην Ουκρανία δεν περιορίζεται στην πρώτη γραμμή, ανέφερε ο νέος γραμματέας του ΝΑΤΟ. "Πρέπει να δεσμευτούμε για την εφαρμογή της υπεσχημένης στήριξης στην Ουκρανία, περιλαμβανομένης της οδού που έχει ως τερματισμό την ένταξη στο ΝΑΤΟ, τόνισε, κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε για την αλλαγή ηγεσίας, μαζί με τον απερχόμενο γενικό γραμματέα Γενς Στόλτενμπεργκ, στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Ο τέως Ολλανδός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι νατοϊκοί σύμμαχοι πρέπει να δαπανούν περισσότερο για να διατηρήσουν ισχυρή την άμυνα της συμμαχίας.

Ερωτηθείς για την κατάσταση στο Λίβανο, ο απάντησε ότι το ΝΑΤΟ παρακολουθεί τι συμβαίνει, αλλά δεν έχει συγκεκριμένο ρόλο στην περιοχή και πρόσθεσε: «ελπίζουμε ότι οι εχθροπραξίες θα τελειώσουν το συντομότερο δυνατό».

Όσον αφορά το αν ανησυχεί για το αποτέλεσμα των επερχόμενων εκλογών στις ΗΠΑ, ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι δεν ανησυχεί, καθώς θα μπορεί να συνεργαστεί με καθένα από τους δύο υποψηφίους - είτε με την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις είτε με τον τέως πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με όποιον κι αν κερδίσει.

