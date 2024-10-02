Σοκαριστικό βίντεο: Παλαιστίνιος βρίσκει τραγικό θάνατο από κομμάτι ιρανικού πυραύλου στην Ιεριχώ

Παλαιστίνιος που βρισκόταν στην Ιεριχώ βρήκε χθες το βράδυ τραγικό θάνατο από κομμάτι πυραύλου του Ιράν το οποίο είτε είχε απορριφθεί είτε αποκολλήθηκε κατά την αναχαίτιση από την ισραηλινή αεράμυνα.
Ο Παλαιστίνιος ήταν το μόνο θύμα της ιρανικής πυραυλικής επίθεσης κατά το Ισραήλ, χθες το βράδυ.
Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:
The only person the Islamic Regime killed in Israel is this innocent Palestinian in Jericho. pic.twitter.com/iANudw6PfX— The Mossad: Satirical and Awesome (@TheMossadIL) October 1, 2024
