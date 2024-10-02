Λογαριασμός
Σοκαριστικό βίντεο: Παλαιστίνιος βρίσκει τραγικό θάνατο από κομμάτι ιρανικού πυραύλου στην Ιεριχώ

Ο Παλαιστίνιος ήταν το μόνο θύμα της ιρανικής πυραυλικής επίθεσης, χθες το βράδυ

βίντεο

Παλαιστίνιος που βρισκόταν στην Ιεριχώ βρήκε χθες το βράδυ τραγικό θάνατο από κομμάτι πυραύλου του Ιράν το οποίο είτε είχε απορριφθεί είτε αποκολλήθηκε κατά την αναχαίτιση από την ισραηλινή αεράμυνα.

Ο Παλαιστίνιος ήταν το μόνο θύμα της ιρανικής πυραυλικής επίθεσης κατά το Ισραήλ, χθες το βράδυ.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

