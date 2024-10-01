Από μια πιθανή προεδρία του Τραμπ, μέχρι το αδιέξοδο σχετικά με την πολεμική στρατηγική της Ουκρανίας, ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας αναλαμβάνει μια σκληρή δουλειά, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Politico.

Ο πατέρας του Γενς Στόλτενμπεργκ είχε μερικές συμβουλές για τον γιο του όταν έγινε γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ πριν από μια δεκαετία: Θα είναι μια βαρετή δουλειά.

The handover ceremony for the Secretary General of the North Atlantic Alliance took place at NATO Headquarters. NATO Secretary General Jens Stoltenberg transferred his duties to Mark Rutte. Mark Rutte has now become the new NATO Secretary General. pic.twitter.com/VYIupH1hkY — Intelligence FRONT (@intelligencefnt) October 1, 2024

Κανείς δεν θα μεταφέρει αυτό το μήνυμα στον Μαρκ Ρούτε, ο οποίος ανέλαβε τη σκυτάλη από τον Στολτενμπεργκ στην ηγεσία της στρατιωτικής συμμαχίας σήμερα, Τρίτη.

Ο Ρούτε, ο επί χρόνια πρωθυπουργός της Ολλανδίας, θα είναι στη θέση του μόλις για ένα μήνα όταν θα αντιμετωπίσει τις πιο σκληρές γεωπολιτικές προκλήσεις - τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ που θα αποτελέσει μια σημαντική στιγμή για τη δυτική συμμαχία, θεμέλιο της ειρήνης και της ασφάλειας της Ευρώπης από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

«Θα βλέπετε τον Ρούτε τακτικά στις ΗΠΑ μετά τον Νοέμβριο», είπε ένας διπλωμάτης του ΝΑΤΟ.

Αυτό θα ισχύει ακόμη περισσότερο εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίσει τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. Ο Τραμπ ασκεί σταθερά κριτική στο ΝΑΤΟ, προειδοποιώντας τα μέλη της συμμαχίας να συνεισφέρουν περισσότερο «γιατί αν δεν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ κυριολεκτικά δεν υπάρχει καν».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επίσης ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας μέσω διαπραγματεύσεων και όχι βοηθώντας το Κίεβο να αντεπιτεθεί. Ο Ρούτε ονομάστηκε κάποτε ο «ψιθυριστής του Τραμπ» — αλλά αυτό ήταν όταν η Ευρώπη δεν αντιμετώπιζε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας στο έδαφός της.

Ακόμα κι αν η πιο συμπαθής προς την Ουκρανία Κάμαλα Χάρις κερδίσει τον Λευκό Οίκο, ο Ρούτε θα δυσκολευτεί να βρει μια ισορροπία μεταξύ των 32 συμμάχων του ΝΑΤΟ. Πολλοί από αυτούς έχουν πιέσει την Ουάσιγκτον (και το Βερολίνο) να άρουν τους περιορισμούς στην ικανότητα του Κιέβου να χρησιμοποιεί προηγμένα δυτικά όπλα για να χτυπήσει απευθείας στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία, μια κίνηση που η κυβέρνηση Μπάιντεν θεωρεί κλιμακωτή.

Η Ουάσιγκτον θα παρακολουθεί επίσης εάν οι χώρες του ΝΑΤΟ αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες. Οκτώ από τις ευρωπαϊκές χώρες μέλη της δεν εκπληρώνουν τον στόχο - που είχε καθοριστεί πριν από μια δεκαετία - να δαπανήσουν 2 τοις εκατό του ΑΕΠ για την άμυνα.

Υπό τον Ρούτε, οι ολλανδικές κυβερνήσεις απέτυχαν σταθερά να επιτύχουν αυτόν τον στόχο δαπανών.

«Θα είναι απαραίτητο για τον Ρούτε να πιέσει σκληρά για την ταχεία και επείγουσα αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το δείξει ξεκάθαρα, δεδομένου του χαμηλού ιστορικού της Ολλανδίας στις αμυντικές δαπάνες την τελευταία δεκαετία», δήλωσε στο Politico, ο Elbridge Colby, ανώτερος αξιωματούχος της Άμυνας στην πρώην κυβέρνηση Τραμπ 2017-2021.

«Η πορεία για μια βιώσιμη, πρακτική διατλαντική συμμαχία είναι πολύ σαφής: η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη δική της άμυνα», είπε ο Colby. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να κάνουν τα πάντα και πρέπει να επικεντρωθούν στην Ασία αργά ή γρήγορα, ιδανικά το συντομότερο δυνατόν».

Σύμφωνα με το Poltico, ο Ρούτε θα αναλάβει ένα ΝΑΤΟ που αναλαμβάνει τώρα μέρος της πρωτοβουλίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την επίβλεψη της μεταφοράς δυτικών όπλων στο Κίεβο. Ο μηχανισμός αυτός ήταν ένα από τα κύρια έργα του προκατόχου του Στόλτενμπεργκ τους τελευταίους μήνες στη δουλειά του.

«Συνεχίζω να πιστεύω ότι αν είχαμε εξοπλίσει περισσότερο την Ουκρανία, μετά το 2014 [την προσάρτηση της Κριμαίας], μπορεί να είχαμε αποτρέψει τη ρωσική εισβολή.» δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ σε συνέντευξή του στο POLITICO τη Δευτέρα.

Η θητεία του Ρούτε δεν θα αφορά μόνο τις ΗΠΑ. Οι χώρες της Βαλτικής θα κρίνουν επίσης την απόδοσή του, έχοντας αμφισβητήσει το προηγούμενο θλιβερό ιστορικό του στις αμυντικές δαπάνες και την έλλειψη εμπλοκής με την περιοχή. Η Ρουμανία, εν τω μεταξύ, δεν ήθελε ο Ρούτε να πάρει την κορυφαία θέση του ΝΑΤΟ εξαρχής, πιέζοντας αντ' αυτού για τον δικό της πρόεδρο, Klaus Iohannis.

«Σε πολλές περιπτώσεις ο Ρούτε αναδείχθηκε ως ένας έμπειρος Ευρωπαίος πολιτικός και βοήθησε πολύ στην εξασφάλιση σταθερής υποστήριξης στην Ουκρανία. Έτσι, περιμένουμε επίσης να λάβει υπόψη του και να θέσει τις προτεραιότητες ή την προσοχή του στις προκλήσεις ασφαλείας των κρατών πρώτης γραμμής», δήλωσε στο Politico ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Gabrielius Landsbergis.

Από τότε που παραιτήθηκε από πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ο Ρούτε έχει αποφύγει σε μεγάλο βαθμό τα φώτα της δημοσιότητας ενώ έλειπε και από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, οργάνωσε ένα καλοκαιρινό beach party στην Ολλανδία για τους στενότερους βοηθούς του και το πρώην προσωπικό του γραφείου.

Ο Ρούτε αναμένεται να συμπεριλάβει έως και πέντε Ολλανδούς αξιωματούχους στην κορυφαία ομάδα του στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την παράδοση. Ο Ολλανδός - ο οποίος είναι γνωστός για την ποδηλασία γύρω από τη Χάγη - θα πρέπει επίσης να προσαρμοστεί σε πιο επεμβατικές ρυθμίσεις ασφαλείας στις Βρυξέλλες, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης μιας κλειστής κατοικίας στην άκρη του πάρκου Bois de la Cambre.

It's (provincial) election day in the Netherlands, and six million residents are expected to cast their ballots across the country.



One of those people is Prime Minister Mark Rutte, who was captured cycling to his local polling station early this morning.



(H/T @fietsprofessor) pic.twitter.com/Vz9vzdsA6s — Dutch Cycling Embassy (@Cycling_Embassy) March 20, 2019

