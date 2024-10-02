Απεργία λιμενεργατών στις ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν στηρίζει το συνδικάτο

Η απεργία του συνδικάτου των λιμενεργατών των ΗΠΑ International Longshoremen's Association (ILA) εισέρχεται σήμερα στη δεύτερη μέρα, διακόπτοντας τη ροή του μισού εμπορίου της χώρας που διεξάγεται δια θαλάσσης.

Η απεργία του συνδικάτου έχει μπλοκάρει τα πάντα, από τρόφιμα μέχρι οχήματα σε δεκάδες λιμάνια από το Μέιν μέχρι το Τέξας, στο πλαίσιο μιας κινητοποίησης για την οποία αναλυτές προειδοποιούν ότι θα στοιχίζει στην οικονομία δισεκατομμύρια δολάρια κάθε ημέρα.

Στο πλευρό των λιμενεργατών ο Τζο Μπάιντεν - «Φταίει ο πληθωρισμός» λέει ο Τραμπ

Η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν αύξησε την πίεση στην εργοδοσία των λιμανιών, ζητώντας από τους εργοδότες να αυξήσουν αυτά που προσφέρουν ώστε να εξασφαλίσουν μια εργασιακή συμφωνία με τους λιμενεργάτες.

«Ξένες εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών αποκόμισαν κέρδη ρεκόρ αφότου ξέσπασε η πανδημία, όταν οι Lonshoremen διακινδύνευαν οι ίδιοι για να κρατήσουν τα λιμάνια ανοιχτά. Είναι καιρός αυτοί οι θαλάσσιοι μεταφορείς να προσφέρουν μια ισχυρή και δίκαιη σύμβαση που να αντανακλά τη συμβολή των εργατών του ILA στην οικονομία μας και στα κέρδη ρεκόρ τους», ανέφερε ο Μπάιντεν σε ανάρτησή του στο X αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ.

Foreign ocean carriers have made record profits since the pandemic, when Longshoremen put themselves at risk to keep ports open.



It’s time those ocean carriers offered a strong and fair contract that reflects ILA workers’ contribution to our economy and to their record profits. — President Biden (@POTUS) October 1, 2024

Το συνδικάτο International Longshoremen's Association (ILA), που εκπροσωπεί 45.000 λιμενεργάτες, άρχισε την απεργία του ακριβώς πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, αφου κατέρρευσαν οι διαπραγματεύσεις με τον εργοδοτικό οργανισμό United States Maritime Alliance (USMX) για την εκπόνηση μιας νέας εξαετούς σύμβασης εργασίας.

Ο USMX προσέφερε στο συνδικάτο αύξηση μισθών κατά 50%, όμως ο επικεφαλής του ILA Χάρολντ Ντάγκετ δήλωσε πως το συνδικάτο πιέζει για περισσότερα, περιλαμβανομένης μιας αύξησης του ωρομισθίου κατά 5 δολάρια κάθε χρονιά της νέας εξαετούς σύμβασης, καθώς και για να σταματήσουν προγράμματα αυτοματοποίησης των λιμανιών που απειλούν θέσεις εργασίας.

Χθες ο Τραμπ απέδωσε την απεργία στον πληθωρισμό, για τον οποίο ισχυρίσθηκε πως προκλήθηκε από την κυβέρνηση Μπάιντεν-Χάρις.

«Όλοι καταλαβαίνουν τους λιμενεργάτες επειδή αποδεκατίσθηκαν απ' αυτό τον πληθωρισμό, όπως και όλοι οι άλλοι στη χώρα μας και πέρα απ' αυτή», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη, σύμφωνα με το Fox News Digital.

«ILA μέχρι τέλους!»

Η απεργία, η πρώτη του ILA από το 1977, ανησυχεί τις επιχειρήσεις που βασίζονται σε θαλάσσιες μεταφορές για να εξαγάγουν τα προϊόντα τους ή για να εξασφαλίσουν κρίσιμης σημασίας εισαγωγές. Η απεργία επηρεάζει 36 λιμάνια που διαχειρίζονται προϊόντα, από μπανάνες μέχρι ενδύματα και αυτοκίνητα.

«Είμαστε έτοιμοι να αγωνισθούμε για όσο θα είναι απαραίτητο, να απεργήσουμε για όσο καιρό χρειαστεί, για να πάρουμε τους μισθούς και τις προστασίες κατά της αυτοματοποίησης που τα μέλη του ILA αξίζουν», δήλωσε χθες, Τρίτη, ο Ντάγκετ.

Εκατοντάδες λιμενεργάτες διαδήλωσαν χθες σε ναυτιλιακό τερματικό σταθμό της περιοχής της Πόλης της Νέας Υόρκης στο Ελίζαμπεθ του Νιού Τζέρσι κρατώντας πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα όπως «ILA μέχρι τέλους!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

