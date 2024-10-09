Ζαχάροβα: Αδύνατη η ειρήνη στην Ουκρανία εάν το Κίεβο γίνει μέλος του ΝΑΤΟ

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι η επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης στην Ουκρανία θα είναι αδύνατη εάν το Κίεβο χάσει την ουδετερότητά του με την ένταξή του σε έναν συνασπισμό όπως η υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει πει ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μπορούν να αρχίσουν εάν το Κίεβο συμφωνήσει να εγκαταλείψει τις μεγάλες εδαφικές εκτάσεις που διεκδικεί η Μόσχα και εγκαταλείψει την προσπάθειά του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Η Ζαχάροβα, αναφερόμενη στα δημοσιεύματα που λένε ότι η Δύση συζητά μια εκδοχή σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία θα μπορούσε να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ με αντάλλαγμα την αποδοχή του ρωσικού ελέγχου σε εδάφη της ουκρανικής επικράτειας, είπε ότι η επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης στην Ουκρανία θα είναι αδύνατη αν δεν διασφαλισθεί ότι το καθεστώς της Ουκρανίας θα είναι ουδέτερο και δεν θα ενταχθεί σε συμμαχία.

Η Ζαχάροβα είπε ότι αυτό που η Μόσχα αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία ήταν μια αντίδραση στην επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.