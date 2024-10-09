Για ύπαρξη κυκλώματος δουλεμπόρων που εκτός από τη μεταφορά ετοιμάζουν και ειδικό φάκελο ασύλου για όσους θέλουν να διαφύγουν από τη χώρα, κάνει λόγο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της τουρκικής εφημερίδας Οksijen, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Ειδικότερα, στον φάκελο ετοιμάζουν μαϊμού έγγραφα, όπως εκθέσεις βασανιστηρίων, δίκες ως μέλους τρομοκρατικής οργάνωσης, καταδικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων, έγγραφα μέλους FETO, pkk κοινότητας LGBT (ΛΟΑΤ+).

Η διαδικασία και η επαφή γίνεται μέσω Telegram. Το τίμημα της μεταφοράς στο εξωτερικό 8000 ευρώ. Πέρυσι ήταν 5000 ευρώ.

Άλλος δουλέμπορος φροντίζει να δημοσιοποιηθεί η ιστορία-μαϊμού σε ιστοσελίδες, έτσι ώστε κάποιος που θα αποταθεί να έχει κάτι στα χέρια του.

Είναι δύσκολο για τις ευρωπαϊκές αρχές να βρουν πως τα στοιχεία είναι μαϊμού.

