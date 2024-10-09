Στην πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στον γνωστό παρουσιαστή Τάκερ Κάρλσον, ο Ιλον Μασκ, εκτός από τις εκλογές, μίλησε και τα UFO που καταγράφονται συνεχώς πάνω από τις ΗΠΑ.

«Υπάρχουν πολλά που δεν γνωρίζουμε», δήλωσε ο 53χρονος CEO X για την ύπαρξη της ανθρωπότητας και του σύμπαντος. «Από πού ήρθαμε; Πού είναι οι εξωγήινοι;» αναρωτήθηκε ρητορικά.

Ωστόσο, αποκάλυψε ότι ως επικεφαλής της SpaceX «δεν έχει δει κανένα στοιχείο για εξωγήινους».

«Έχουμε πάνω από 6.000 δορυφόρους Starlink σε τροχιά και δε χρειάστηκε ούτε μια φορά να κάνουν ελιγμούς γύρω από ένα εξωγήινο διαστημόπλοιο» δήλωσε ο Μασκ.

Γιαυτό, σύμφωνα με τη New York Post, πιστεύει ότι τα υποτιθέμενα UFO που φαίνονται να κυκλοφορούν πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι εξωγήινη ζωή, αλλά είναι πιο πιθανό να είναι τα «νέα, άκρως απόρρητα, προγράμματα όπλων» της αμερικανικής κυβέρνησης.

Elon Musk reveals his thoughts on what he believes is behind the UFO sightings in the US https://t.co/dRxAazgzel pic.twitter.com/Tn33rK8bWb — New York Post (@nypost) October 9, 2024

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε γιατί υπάρχουν συνεχείς αναφορές ότι ο αμερικανικός στρατός πρέπει να κάνει «πολλούς ελιγμούς γύρω από αντικείμενα που δεν μπορούν να εξηγήσουν», ο Μασκ απάντησε: «Λοιπόν, τα άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα (ΑΤΙΑ- UFO) είναι ένα πράγμα, αλλά υπάρχουν πάντα ένα σωρό απόρρητα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη».

Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας εξήγησε ότι η κυβέρνηση πιθανότατα δοκιμάζει τακτικά «νέα αεροσκάφη, νέους πυραύλους και πράγματα» που είναι ταξινομημένα σε τόσο υψηλό επίπεδο που ακόμη και εκείνοι που βρίσκονται ψηλά στην αλυσίδα διοίκησης του αμερικανικού στρατού μπορεί να μην το γνωρίζουν.

«Κάποιος πιλότος βλέπει κάτι να κινείται γρήγορα και λέει, "Ε, είδα ένα UFO!" αλλά θα μπορούσε να είναι ένα πείραμα νέου προγράμματος όπλων» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Μασκ, ωστόσο, υποσχέθηκε ότι - εάν έβρισκε στοιχεία για εξωγήινους - δε θα κρατούσε αυτές τις πληροφορίες κρυφές από το κοινό.

«Σε κλάσματα του δευτερολέπτου, αν δω τυχόν στοιχεία για εξωγήινους, θα τα δημοσιεύσω αμέσως στην πλατφόρμα X», είπε. «Πιθανώς θα είναι η νο1 ανάρτηση όλων των εποχών» είπε χιουμοριστικά.



Πηγή: skai.gr

