Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε την Τετάρτη ότι η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να είναι οργανωμένη και δεν έχει χάσει τη διοικητική αλυσίδα της, παρά τα πλήγματα του Ισραήλ, για το οποίο η Μόσχα υποστηρίζει ότι «επιχειρεί να πυροδοτήσει ένοπλη σύγκρουση σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».



«Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, η Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής πτέρυγας, δεν έχει χάσει τη διοικητική αλυσίδα, και επιδεικνύει οργάνωση», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Η Ζαχάροβα υποστήριξε ότι η Δύση, ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία, πυροδοτούν τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και επιδεικνύουν υποκρισία με την υποστήριξή τους στο Ισραήλ, το οποίο προκαλεί σημαντικές απώλειες αμάχων στον Λίβανο.Η Χεζμπολάχ ιδρύθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στις αρχές της δεκαετίας του 1980 για να πολεμήσει το Ισραήλ. Είναι επίσης ένα σημαντικό κοινωνικό, θρησκευτικό και πολιτικό κίνημα για τους Λιβανέζους σιίτες μουσουλμάνους.Η Μόσχα επέπληξε επίσης το Ισραήλ για το χθεσινοβραδινό (Τρίτη) χτύπημα στη Συρία. «Για άλλη μια φορά, το Ισραήλ παραβίασε κατάφωρα την κυριαρχία της Συρίας εξαπολύοντας πυραυλική επίθεση σε πολυώροφη πολυκατοικία σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της Δαμασκού», είπε η Ζαχάροβα.«Είναι εξωφρενικό το γεγονός ότι τέτοιες ενέργειες έχουν κυριολεκτικά μετατραπεί σε πρακτική ρουτίνας που εφαρμόζεται στη Συρία, τον Λίβανο και τη Λωρίδα της Γάζας», είπε η Ζαχάροβα, προσθέτοντας ότι δείχνουν την «επιθυμία του Ισραήλ να επεκτείνει περαιτέρω τη γεωγραφία της ένοπλης κλιμάκωσης στην περιοχή».

