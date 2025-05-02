Σχεδόν τριάντα άνθρωποι, ανάμεσά τους έφηβος, τραυματίστηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή σε ρωσικό πλήγμα εναντίον πολιτικών υποδομών στην πόλη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Είκοσι εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας νυχτερινής επίθεσης του εχθρού στη Ζαπορίζια», ανάμεσά τους «αγόρι 13 ετών», ανέφερε μέσω Telegram ο Ιβάν Φεντόροφ, ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια, προσθέτοντας ότι 12 άνθρωποι νοσηλεύονται σε τοπικά κέντρα υγείας.

Ο κ. Φεντόροφ ανέφερε νωρίτερα πως «οι Ρώσοι έπληξαν πολιτικές υποδομές» όπως «πολυκατοικίες, πανεπιστήμιο», και ο αριθμός των τραυματιών δεν σταματούσε να ανεβαίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Κατόπιν, η ουκρανική δημόσια επιχείρηση των σιδηροδρόμων ανέφερε πως συνεργείο της για την επιδιόρθωση μηχανών στη Ζαπορίζια έγινε στόχος «μαζικής επίθεσης».

Ανέφερε πως πρόκειται για «επιχείρηση εντελώς πολιτική» η οποία «επισκευάζει ηλεκτρικές μηχανές για επιβατικά τρένα», ενώ εξέφρασε ανακούφιση που «δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός ή θάνατος» ενώ πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σβήστηκε γρήγορα.

Η νέα αεροπορική επιδρομή καταγράφεται ενώ η Ουκρανία και οι ΗΠΑ εξήραν χθες την «αληθινά ισότιμη» και «αμοιβαία επωφελή» συμφωνία για την εκμετάλλευση ουκρανικών φυσικών πόρων, κείμενο πάντως που δεν συμπεριλαμβάνει αμερικανικές εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

