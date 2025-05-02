Ο Ίλον Μασκ τα είπε (επιτέλους) με τους δημοσιογράφους και συνέκρινε τον εαυτό του με τον Βούδα

Από τότε που εντάχθηκε στην κυβέρνηση Τραμπ, ο Ίλον Μασκ έχει αποφύγει συνεντεύξεις με μέσα ενημέρωσης που θεωρούσε εχθρικά, προτιμώντας το ασφαλές περιβάλλον του Fox News, των συντηρητικών podcast και των δικών του συνομιλιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χθες, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ έκανε το βήμα και βγήκε από τη φούσκα του. Μαζί με τρία κορυφαία μέλη της ομάδας του Υπουργείου Αποδοτικότητας της Διακυβέρνησης (DOGE), κάθισαν με περίπου 12 δημοσιογράφους στην αίθουσα Roosevelt της Δυτικής Πτέρυγας. Εκεί μίλησαν για την παρουσία του στην κυβέρνηση Τραμπ, και μάλιστα σε κάποιο σημείο ο Μασκ συνέκρινε τον εαυτό του με μια εμβληματική θρησκευτική προσωπικότητα.

«Χρειάζεται ο Βουδισμός τον Βούδα;» είπε, σύμφωνα με την Washington Post, όταν ρωτήθηκε ποιος θα ηγηθεί του DOGE όταν αποχωρήσει. «Δεν ήταν πιο δυνατός μετά τον θάνατό του;» ρώτησε.

Ο Μασκ έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να αποχωρήσει από την κυβέρνηση αυτόν τον μήνα.

Δημοσιογράφοι από τα μέσα ενημέρωσης New York Times, Washington Post, USA Today, Axios, Semafor, Bloomberg, ABC, NBC και Fox News συμμετείχαν στη συνάντηση με τον Μασκ.

Ακόμα και το Associated Press ήταν παρόν - γεγονός αξιοσημείωτο αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Λευκός Οίκος προσπάθησε να απομακρύνει το πρακτορείο από την ομάδα των δημοσιογράφων και να τους απαγορεύσει την πρόσβαση σε βασικά γεγονότα λόγω της κάλυψής τους.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την κατάσταση, η συνάντηση του Μασκ πραγματοποιήθηκε αρκετά γρήγορα. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου ενημέρωσαν τους δημοσιογράφους το πρωί της Τετάρτης ότι είχαν προσκληθεί να πάρουν συνέντευξη από τον Μασκ και τους δόθηκε περίπου μία ώρα για να απαντήσουν. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα και διήρκεσε περίπου μία ώρα.

Η πηγή ανέφερε ότι ο Μασκ είχε επαφές με τους δημοσιογράφους και - παρά τη μακροχρόνια εχθρότητά του προς τον κυρίαρχο τύπο - δεν ήταν καθόλου σε κλίμα αντιθπαράθεσης.

Στην πραγματικότητα, είπε η ίδια πηγή, ο Μασκ ακουγόταν ακόμη και λίγο ηττημένος, παρά το γεγονός ότι συνέκρινε τον εαυτό του με τον Βούδα, ένα συναίσθημα που μετέδωσαν ορισμένοι δημοσιογράφοι στην κάλυψή τους για τη συνάντηση.

«Αναλογιζόμενος τις 101 ημέρες, ο Ίλον Μασκ ακούγεται λιγότερο σίγουρος» έγραψε ο Τζόναθαν Σουάν των New York Times.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Μασκ παραδέχτηκε ότι το DOGE δεν έχει ακόμη επιτύχει περικοπές ύψους 1 τρισ. δολαρίων όπως είχε αρχικά υποσχεθεί.

Οι περικοπές έχουν φτάσει στα 160 δισ. δολάρια είπε και πρόσθεσε ότι θα είναι «πραγματικά δύσκολο» να επιτύχει τον στόχο του χωρίς περισσότερη υποστήριξη από την Ουάσινγκτον.

«Το ερώτημα είναι πόσο κόστος είναι διατεθειμένο να αναλάβει το Υπουργικό Συμβούλιο και το Κογκρέσο;» είπε ο Μασκ σύμφωνα με το AP. «Μπορεί να γίνει, αλλά απαιτεί την αντιμετώπιση πολλών διαμαρτυριών» είπε.

Ο Μασκ παραδέχτηκε επίσης ότι κατά τη διαδικασία της απόλυσης του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού, ορισμένοι ζωτικής σημασίας υπάλληλοι «απολύθηκαν κατά λάθος».

Οι βαριές περικοπές δαπανών του DOGE έχουν προκαλέσει εκτεταμένες αντιδράσεις που επικεντρώνονται κυρίως στην ηγεσία των Ρεπουμπλικανών και στον ίδιο τον Μασκ.

Ο Μασκ είπε επίσης στους δημοσιογράφους ότι έχει μείνει στην κρεβατοκάμαρα Lincoln «περισσότερες από μία φορές» και ότι ο πρόεδρος Τραμπ τον πήρε ένα βράδυ τηλέφωνο και τον παρακάλεσε να πάει να πάρει λίγο παγωτό - Häagen-Dazs με γεύση καραμέλας, σύμφωνα με την USA Today - από την κουζίνα του Λευκού Οίκου.

Παρόλο που θα μειώσει τον χρόνο που θα περνάει στην Ουάσινγκτον, θα διατηρήσει το γραφείο του στο χώρο του Λευκού Οίκου, δήλωσε ο Μασκ στους δημοσιογράφους. Αυτό το γραφείο, είπε, σύμφωνα με το Axios, «έχει παράθυρο αλλά το μόνο που βλέπεις είναι η μονάδα του aircondition, κάτι που είναι καλό. Υποθέτω ότι είναι πιο δύσκολο να με πυροβολήσεις».

Ο Μασκ καυχήθηκε επίσης ότι θα εξακολουθούσε να έχει τη μεγαλύτερη οθόνη υπολογιστή στο χώρο.

«Το DOGE είναι τρόπος ζωής», είπε.

