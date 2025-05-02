Πήρε έδρα ο Νάιτζελ Φάρατζ στη βορειοδυτική Αγγλία

Το λαϊκιστικό, ακροδεξιό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ κέρδισε μία ακόμη έδρα στο βρετανικό κοινοβούλιο μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες Πέμπτη στη Βρετανία, μεταφέροντας πλήγμα στους Εργατικούς του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Η Σάρα Πότσιν του Reform UK κέρδισε με μόλις έξι ψήφους διαφορά την αντίπαλό της των Εργατικών Κάρεν Σορ και κατέκτησε την έδρα της περιφέρειας Ράνκορν εντ Χέλσμπι, στη βορειοδυτική Αγγλία, μέχρι πρότινος προπύργιο των Εργατικών.

Χθες, 1η Μαΐου, πραγματοποιήθηκαν τοπικές εκλογές σε κάποιες περιφέρειες της Αγγλίας για 1.600 θέσεις δημοτικών συμβούλων και για έξι δημάρχους, το πρώτο εκλογικό τεστ για την κυβέρνηση Στάρμερ που βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 10 μήνες.

Παράλληλα, διεξήχθησαν εκλογές για την πλήρωση της έδρας της περιφέρειας Ράνκορν εντ Χέλσμπι στο κοινοβούλιο.

