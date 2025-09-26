Το Ισραήλ σχεδιάζει να ανακόψει τα πλοία που ταξιδεύουν προς τη Γάζα για να παραδώσουν βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 12 που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Τα 45 πλοία αναμένεται να φτάσουν στο ισραηλινό έδαφος τις επόμενες ημέρες. Σε πρώτη φάση, μέλη της μονάδας Shayetet 13 -μια μονάδα κομάντο του ισραηλινού ναυτικού- θα αναλάβουν τον έλεγχο των πλοίων, σημειώνει η Jerusalem Post.

Όσοι αρνηθούν να απελαθούν οικειοθελώς, θα συλληφθούν.

Η πιθανότητα μιας ναυτικής σύγκρουσης, οδήγησε το Ισραήλ στην προσπάθεια να διαπραγματευτεί απευθείας με τους ακτιβιστές, προσφέροντας να παραδώσει τη βοήθεια που φέρεται να μεταφέρουν τα πλοία στη Γάζα, αν αγκυροβολήσουν στο Ασκελόν. Οι ακτιβιστές απέρριψαν την προσφορά και ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν το ταξίδι προς τη Γάζα.

Από τη στιγμή που απέρριψαν την προσφορά, οι ακτιβιστές ισχυρίζονται ότι το Ισραήλ έχει στοχεύσει τα πλοία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ότι πολλές χώρες έχουν στείλει πολεμικά πλοία για να τα προστατεύσουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Εν τω μεταξύ, σε μήνυμά του προς τους Ιταλούς πολίτες και βουλευτές που επιβαίνουν στα πλοιάρια της αποστολής Global Sumud Flottilla, το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας «τους συμβουλεύει να μην συνεχίσουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία».

Παράλληλα, προστίθεται ότι όποιος συνεχίσει το ταξίδι αναλαμβάνει κάθε προσωπική ευθύνη γνωρίζοντας τους σχετικούς κινδύνους.

Η ιταλική κυβέρνηση ανέφερε, επίσης, ότι «θα προσφέρει την αναγκαία βοήθεια σε όποιους συμμετέχοντες στην αποστολή αποφασίσουν να μείνουν στην Ελλάδα για να επιστρέψουν στη συνέχεια υπό ασφαλείς συνθήκες στην Ιταλία ή σε άλλο προορισμό».

Νωρίτερα, κατά την παρέμβασή του στη Γερουσία της Ρώμης, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο υπογράμμισε πως όταν τα πλοιάρια της Global Sumud Flottilla βγουν από τα διεθνή χωρικά ύδατα και εισέλθουν σε εκείνα του Ισραήλ «κανείς δεν θα μπορεί να προσφέρει βοήθεια και ασφάλεια στους επιβαίνοντες, σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Ούτε η φρεγάτα του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού η οποία αποστέλλεται στην περιοχή».

Με ανάρτησή του στο Facebook, το «March to Gaza Greece», αναφέρει ότι η ελληνική αποστολή είναι ήδη στη θάλασσα, ενώ «δεκάδες καράβια από πάνω από 40 χώρες και 5 ηπείρους ενώνονται για να σπάσουν τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας».

Πηγή: skai.gr

