Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (Efpia) εκτίμησε σήμερα ότι η επιβολή νέων δασμών από τις ΗΠΑ στα φάρμακα «θα δημιουργήσει τη χειρότερη των καταστάσεων», αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει επιπλέον δασμούς έως και 100%.

Η γενική διευθύντρια της Efpia, Νάταλι Μολ σχολίασε ότι οι δασμοί αυτοί «δημιουργούν τη χειρότερη των καταστάσεων», ενώ υπενθύμισε ότι «αυξάνουν το κόστος, διαταράσσουν την ανεφοδιαστική αλυσίδα και εμποδίζουν τους ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας θεραπείες».

«Η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν ήδη συνάψει εμπορική συμφωνία. Θα πρέπει τώρα να συνεχίσουν τις συζητήσεις σχετικά με το πώς η ΕΕ μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα το κόστος της παγκόσμιας έρευνας και ανάπτυξης, με τρόπο που να μην βλάπτει τους ασθενείς στην ΕΕ και τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Χθες Πέμπτη ο Ρεπουμπλικάνος ανακοίνωσε ότι από την 1η Οκτωβρίου οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς έως και 100% στις εισαγωγές «οποιουδήποτε επώνυμου ή κατοχυρωμένου με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικού προϊόντος», με εξαίρεση αυτά των εταιρειών που θα κατασκευάσουν εργοστάσια παραγωγής στη χώρα, όπως έγραψε στο Truth Social.

Αν και ο ορισμός αυτών των φαρμάκων «παραμένει ασαφής», όπως δήλωσε ο Μάικλ Γουάν, οικονομολόγος στην ιαπωνική τράπεζα MUFG στη Σιγκαπούρη, «υποθέτουμε ότι αυτό δεν θα περιλαμβάνει γενόσημα φάρμακα που αποστέλλονται από χώρες όπως η Ινδία».

Η Αυστραλία, η οποία το 2024 εξήγαγε στις ΗΠΑ φαρμακευτικά προϊόντα αξίας 1,35 δισεκ. δολαρίων, αντέδρασε έντονα στην απόφαση Τραμπ: «Αγοράζουμε πολλά περισσότερα φαρμακευτικά προϊόντα από τις ΗΠΑ απ’ όσα αγοράζουν αυτές από εμάς (…) Δεν είναι προς το συμφέρον των Αμερικανών καταναλωτών να επιβάλουν υψηλότερη τιμή στις αυστραλιανές εξαγωγές προς την Αμερική», εκτίμησε σήμερα ο Αυστραλός υπουργός Υγείας Μαρκ Μπάτλερ.

Δασμοί 25%

Σε ξεχωριστή του ανάρτηση ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή δασμών 25% σε όλα «τα βαρέα οχήματα που κατασκευάζονται σε άλλη περιοχή του κόσμου». Ένα μέτρο που έχει στόχο, σύμφωνα με τον ίδιο, να υποστηρίξει τις αμερικανικές εταιρείες, όπως η Peterbilt, η Kenworth, η Freightliner και η Mack Trucks.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε ότι οι λόγοι για την επιβολή των δασμών αυτών «είναι πολλοί, αλλά κυρίως λόγοι εθνικής ασφάλειας!».

Την άνοιξη η κυβέρνηση Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι ξεκινά έρευνα για να εξετάσει αν οι εισαγωγές ξένων φορτηγών συνιστούν απειλή «για την εθνική ασφάλεια».

Ο Ρεπουμπλικάνος σκοπεύει επίσης να επιβάλει δασμούς σε διάφορα έπιπλα.

«Θα εφαρμόσουμε φόρο 50% σε όλα τα έπιπλα κουζίνας, τους νιπτήρες μπάνιου και τα συναφή προϊόντα» ξεκινώντας από την 1η Οκτωβρίου και «φόρο 30% στα έπιπλα με ταπετσαρία», έγραψε.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ, το 2022 το 60% των επίπλων που πωλήθηκαν στη χώρα ήταν εισαγόμενα, με προέλευση κυρίως από την Ασία, περιλαμβανομένου του 86% των ξύλινων επίπλων και του 42% των επίπλων με ταπετσαρία.

Αυτή η νέα δασμολογική επίθεση αναζωπυρώνει τους φόβους για αύξηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι αποστολή του είναι η αναζωογόνηση της αμερικανικής βιομηχανίας μέσω προστατευτικών πολιτικών, σηματοδοτώντας μια πλήρη αντιστροφή της πολιτικής των ΗΠΑ.

Η κυβέρνησή του έχει επιβάλει δασμούς 10% στις εισαγωγές προϊόντων από όλες τις χώρες, με το ποσοστό να είναι πολύ πιο αυξημένο για κάποιες οι οποίες εισάγουν από τις ΗΠΑ προϊόντα μικρότερης αξίας από αυτά που εξάγουν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιβάλει επιπλέον δασμούς στους κύριους εμπορικούς εταίρους της χώρας, όπως ο Καναδάς, το Μεξικό, η ΕΕ και η Κίνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

