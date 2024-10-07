Μετά από περισσότερο από 30 χρόνια στη φυλακή για τη δολοφονία των γονιών τους, τα αδέλφια Έρικ και Λάιλ Μενέντεζ, που έγιναν παγκοσμίως διάσημοι λόγω της σειράς του NETFLIX «Τέρατα», ίσως έχουν τώρα μία ευκαιρία να αποφυλακιστούν.

Οι καταδίκες τους πρόκειται να επανεξεταστούν καθώς έχουν προκύψει νέα στοιχεία που ίσως αποδεικνύουν ότι πράγματι είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής και ψυχολογικής κακοποίησης από τον πατέρα τους, Χοσέ, όπως υποστήριξαν στην δίκη τους το 1989.

Το κύμα συμπαράστασης στα δύο φυλακισμένα αδέρφια μεγαλώνει συνεχώς, μετά την προβολή της σειράς.

Πρόσφατα η οικογένεια και οι συγγενείς των καταδικασμένων δολοφόνων σε ισόβεια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, ανακοίνωσε ότι μαζεύει υπογραφές για την αποφυλάκισή τους ενώ ο δικηγόρος τους είπε ότι – στον αγώνα του για να αφεθούν ελεύθεροι - «Ποτέ δεν είχα τόση υποστήριξη, όχι μόνο από την οικογένεια ενός θύματος, αλλά και από τους σωφρονιστικούς ανθρώπους που έλεγαν εντάξει, φτάνει».

Μάλιστα, πριν δύο ημέρες η Κιμ Καρντάσιαν έγραψε ολόκληρη επιστολή στο NBC News στην οποία αναφέρει ότι ο Ερικ και ο Λάιλ Μενέντεζ «δεν είναι τέρατα. Είναι ευγενικοί, έξυπνοι, τίμιοι άντρες».

Τα νέα στοιχεία

Ο Erik Menendez (αριστερά), και ο Lyle Menendez (δεξιά) - Τα αδέρφια εξέτιαν την ποινή τους σε διαφορετικές και επανενώθηκαν το 2018, μετά από δεκαετίες, σε σωφρονιστικό ίδρυμα της Καλιφόρνια

Τα αδέρφια Μενέντεζ σκότωσαν τους γονείς τους, Κίτι και Χοσέ Μενέντεζ το 1989, μέσα στην έπαυλή τους στο Μπέβερλι Χιλς. Η πρώτη δίκη έληξε χωρίς ετυμηγορία από τους ενόρκους και στη δεύτερη, το 1996, κρίθηκαν ένοχοι και καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή, καθώς απορρίφθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι δηλώσεις τους ότι κακοποιούνται σεξουαλικά για χρόνια.

Οι ένορκοι καταδίκασαν τα αδέλφια Μενέντεζ (21 και 18 ετών τότε) πεπεισμένοι ότι σκότωσαν τους γονείς τους από απληστία, προκειμένου να κληρονομήσουν την περιουσία.

Τους τελευταίους μήνες, με αφορμή και την προβολή της σειράς, έχουν προκύψει νέα στοιχεία, ανάμεσά τους και ένα γράμμα του Έρικ προς τον εκλιπόντα ξάδερφο του, Andy Cano τον Δεκέμβριο του 1988, το οποίο δεν παρουσιάστηκε αρχικά στο δικαστήριο και ανακαλύφθηκε πρόσφατα από τον δημοσιογράφο Robert Rand.

Στα γράμμα, ο νεαρός τότε Έρικ και αποκάλυπτε τους φόβους του αγοριού να δεχθεί επίθεση από τον «τρελό» πατέρα του.

«Συμβαίνει ακόμα, αλλά είναι χειρότερο για μένα τώρα», φέρεται να έγραψε ο Έρικ.

Νέα ακρόαση τον Νοέμβριο

Ο ανώτατος εισαγγελέας στο Λος Άντζελες - σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε ότι, μετά την κυκλοφορία του Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story στο Netflix, το γραφείο του δέχθηκε πληθώρα τηλεφωνημάτων και πληροφοριών για την υπόθεση Μενέντεζ.

«Δεν είμαστε, σε αυτό το σημείο, έτοιμοι να πούμε ότι πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε αυτές τις πληροφορίες. Όμως έχουμε ηθική υποχρέωση να αναθεωρήσουμε τα στοιχεία που παρουσιάζονται» είπε ο George Gascon.

Ακρόαση για τα νέα στοιχεία έχει οριστεί για τις 26 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, η αναθεώρηση των στοιχείων θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα δίκη των Μενέντεζ, με κάποιες ελπίδες τότε για αποφυλάκισή τους.

Στο πλευρό τους και η Κιμ Καρντάσιαν

Σε δημόσια επιστολή της, η Κιμ Καρντάσιαν αναφέρει ότι γνώρισε τα αφέρδια Μενέντεζ στη φυλακή και πέρασε χρόνο μαζί τους.

«Έχω περάσει χρόνο με τον Lyle και τον Erik. δεν είναι τέρατα. Είναι ευγενικοί, έξυπνοι και τίμιοι άντρες. Στη φυλακή και οι δύο είναι υπόδειγμα πειθαρχίας. Έχουν κερδίσει πολλαπλά πτυχία κολεγίου, έχουν εργαστεί ως φροντιστές για ηλικιωμένους έγκλειστους σε ξενώνα και έχουν υπάρξει μέντορες σε προγράμματα κολεγίων - δεσμευμένοι να προσφέρουν σε άλλους.

Όταν επισκέφτηκα τη φυλακή πριν από τρεις εβδομάδες, ένας από τους δεσμοφύλακες μου είπε ότι θα ένιωθε άνετα να τους έχει γείτονες. Είκοσι τέσσερα μέλη της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων των αδερφών των δολοφονημένων γονιών τους, εξέδωσαν δηλώσεις που υποστηρίζουν πλήρως τον Lyle και τον Erik και ζήτησαν με σεβασμό να τους απελευθερώσει το δικαστικό σύστημα» γράφει η διάσημη τηλεπερσόνα και σταρ ριάλιτι.

«Με την υπόθεσή τους ξανά στο προσκήνιο - και λαμβάνοντας υπόψη την αποκάλυψη μιας επιστολής του 1988 από τον Έρικ στον ξάδερφό του που περιγράφει την κακοποίηση - ελπίζω ότι οι ισόβιες ποινές των Έρικ και Λάιλ Μενέντεζ θα επανεξεταστούν.

Το οφείλουμε σε εκείνα τα αγοράκια που έχασαν τα παιδικά τους χρόνια, που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να ακουστούν, να βοηθηθούν ή να σωθούν» καταλήγει η Κιμ Καρντάσιαν



Πηγή: skai.gr

