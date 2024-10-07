Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε, με γραπτή της δήλωσή, στη σημερινή επέτειο της σφαγής Ισραηλινών αμάχων από τη Χαμάς.

«Δεν ξεχνάμε την απάνθρωπη σφαγή που διέπραξε η Χαμάς πριν από έναν χρόνο. Θυμόμαστε πάντα τη σφαγή χιλιάδων αμάχων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, και την ασεβή προσβολή των πτωμάτων τους, τα οποία εκτέθηκαν δημόσια χωρίς κανένα έλεος», τόνισε η Μελόνι.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός προσθέτει ότι η ανάμνηση των όσων συνέβησαν δεν αποτελεί απλή τελετή, αλλά προϋπόθεση κάθε πολιτικής δράσης για την επιστροφή της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τη Μελονι, «ο όλο και πιο διαδεδομένος δισταγμός ως προς την επίτευξη του στόχου αυτού δείχνει έναν υφέρποντα και όλο και ευρύτερο αντισημιτισμό, ο οποίος επιβάλλεται να προκαλέσει ανησυχία σε όλους. Και οι διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών δυστυχως το επιβεβαίωσαν».

«Κατά τη σημερινή επέτειο υπογραμμίζουμε και πάλι το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται και να ζει ειρηνικά εντός των συνόρων του, αλλά και την ανάγκη αυτό να πραγματοποιηθεί με σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δικαιο», καθιστά σαφές η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης.

«Τα θύματα της Γάζας είναι θύματα δύο φορές. Του κυνισμού της Χαμάς, η οποία τα χρησιμοποιεί ως ανθρώπινες ασπιδες και, στη συνέχεια, των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ», τονίζει.

Η Τζόρτζια Μελόνι καταλήγει ζητώντας να εργαστούν όλοι για τον διάλογο και την αποκλιμάκωση και δεσμεύεται, ως εκ περιτροπής πρόεδρος της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών, να καταβάλει προσπάθειες για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και για τη σταθεροποίηση των συνόρων Ισραήλ - Λιβάνου, μέσω της εφαρμογής των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

