Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (Centcom), ο στρατηγός Έρικ Κουρίλα, συναντήθηκε χθες με τον στρατηγό Χέρτζι Χαλεβί, τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού, για συνομιλίες σχετικές με το Ιράν και τον Λίβανο.

«Χθες Κυριακή, ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (Centcom, υπεύθυνη για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή) προέβη σε αξιολόγηση της κατάστασης με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου (...) και άλλους στρατιωτικούς διοικητές», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού και σημειώνεται ότι κατά την επίσκεψη «δόθηκε έμφαση στα παρόντα θέματα ασφαλείας και ιδιαίτερα στο Ιράν και το βόρειο μέτωπο» στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν το σαββατοκύριακο την είδηση για την επίσκεψη του διοικητή της Centcom στο Ισραήλ, για την οποία δεν είχε υπάρξει επίσημη ανακοίνωση μέχρι σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

