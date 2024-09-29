Μετά από 35 χρόνια στη φυλακή, η οικογένεια των διαβόητων δολοφόνων Erik και Lyle Menendez, μαζεύει υπογραφές για να αποφυλακιστούν.

Τα αδέρφια Μενέντεζ σκότωσαν τους γονείς τους, Κίτι και Χοσέ Μενέντεζ το 1989, μέσα στην έπαυλή τους στο Μπέβερλι Χιλς και η ιστορία τους «σαρώνει» στο Netflix, στη σειρά με τίτλο «Τέρατα» και τον συγκλονιστικό Χαβιέ Μπαρδέμ στον ρόλο του πατέρα.

Το έγκλημα είχε συγκλονίσει τότες τις ΗΠΑ και τα αδέρφια καταδικάστηκαν σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Ο Erik Menendez (αριστερά), και ο Lyle Menendez (δεξιά) - Τα αδέρφια εξέτιαν την ποινή τους σε διαφορετικές και επανενώθηκαν το 2018, μετά από δεκαετίες, σε σωφρονιστικό ίδρυμα της Καλιφόρνια

Τώρα, οι συγγενείς τους – θείοι και ξαδέρφια που πάντα τους υποστήριζαν – προσπαθούν να μαζέψουν υπογραφές για να βγουν από τη φυλακή.

Η Anamaria Baralt, πρώτη ξαδέρφη των αγοριών, είπε στην The U.S Sun ότι κατάφερε να πάρει «σχεδόν κάθε» υπογραφή από συγγενείς των δολοφονηθέντων γονέων.

«Τα ξαδέρφια μου έχουν ήδη πληρώσει το τίμημα για τη δολοφονία των γονιών τους - ελπίζω επιτέλους να απελευθερωθούν» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Νέα στοιχεία κατά του πατέρα τους

Σε μια δεύτερη δίκη, τα αδέρφια δεν κατάφεραν να πείσουν τους ενόρκους ότι η σεξουαλική και ψυχική κακοποίηση του πατέρα τους τους οδήγησε να σκοτώσουν τους γονείς τοςυ με καραμπίνες, ενώ αυτοί έβλεπαν τηλεόραση.

Τώρα, ο ι δικηγόροι δίνουν μάχη για την απελευθέρωση του Έρικ και του Λάιλ με δύο νέα στοιχεία που παρουσιάζονται για να ενισχύσουν την υπόθεσή τους.

Πέρυσι, προέκυψαν στοιχεία ότι ο Χοσέ Μενέντεζ (ο πατέρας των αγοριών) , που εργαζόταν ως στέλεχος στην RCA Records, είχε κακοποιήσει το μέλος του boyband, Roy Rosello.

Επιπλέον, ένα γράμμα του Ερικ προς τον ξάδερφο του, Andy Cano τον Δεκέμβριο του 1988, το οποίο δεν παρουσιάστηκε αρχικά στο δικαστήριο, ανακαλύφθηκε από τον δημοσιογράφο Robert Rand και αποκάλυπτε τους φόβους του αγοριού να δεχθεί επίθεση από τον «τρελό» πατέρα του.

«Συμβαίνει ακόμα, αλλά είναι χειρότερο για μένα τώρα», φέρεται να έγραψε ο Έρικ.

«Ήξερα ότι ήταν εξαιρετικά σημαντικό γιατί ήταν ένα κομμάτι φυσικής απόδειξης όπου ο Έρικ έγραφε στον ξάδερφο με τον οποίο ήταν πολύ κοντά και παραπονιόταν για τη συνεχιζόμενη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα του», είπε ο Rand.

Ο διάσημος δικηγόρος Mark Geragos με έδρα το Λος Άντζελες, ο οποίος εργάζεται με τα αδέρφια τα τελευταία δύο χρόνια, είπε στην U.S. Sun τον Ιούνιο για την «ακούραστη ώθησή του να αφεθούν ελεύθεροι»

«Ποτέ δεν είχα τόση υποστήριξη, όχι μόνο από την οικογένεια ενός θύματος, αλλά και από τους σωφρονιστικούς ανθρώπους που έλεγαν εντάξει, φτάνει», είπε ο Geragos.

Πηγή: skai.gr

