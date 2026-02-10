Ένα 9χρονο τότε κορίτσι είχε πέσει θύμα του κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Τζέφρι Επστάιν, όπως αποκάλυψαν σε νέα συνέντευξη Τύπου ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι και ο Δημοκρατικός Ρο Κάνα, οι οποίοι πρωτοστάτησαν στην δημοσιοποίηση των Αρχείων Επστάιν.

Μέσα από τα περίπου 3 εκατ. έγγραφα των Αρχείων, με χιλιάδες βίντεο, φωτογραφίες και προσωπικά email, προκύπτουν πολλά νέα ανήλικα θύματα του κυκλώματος, με ένα μάλιστα από τα κορίτσια που αναφέρονται να είχε τότε ηλικία μόλις εννέα ετών.

«Διαβάζετε αυτά τα αρχεία και διαβάζετε για 15χρονα κορίτσια, 14χρονα κορίτσια, 10χρονα κορίτσια. Είδα μια αναφορά σε ένα 9χρονο κορίτσι σήμερα. Αυτό είναι απλώς παράλογο και σκανδαλώδες», είπε ο Δημοκρατικός βουλευτής Μέριλαντ, Τζέιμι Ράσκιν, ο οποίος είδε την μη επεξεργασμένη έκδοση των αρχείων Επστάιν.

Επιπλέον, σε μία νέα «βόμβα», ο Επστάιν φαίνεται ότι είχε σχέσεις με έναν νυν κορυφαίο αξιωματούχο ξένης κυβέρνησης, ο οποίος δεν κατονομάζεται από τους βουλευτές.

Συνολικά, 6 νέα πρόσωπα – όλοι άνδρες - πιθανότατα ενοχοποιούνται στα αρχεία, τα οποία ακόμα επεξεργάζονται από ειδική ομάδα του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η επί χρόνια φίλη και συνεργάτης του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, επικαλέσθηκε χθες ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου την Πέμπτη Τροπολογία και αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση.

